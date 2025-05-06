630 sandalyeli Federal Meclis’te yapılan gizli oylamada Merz, 621 milletvekilinin katıldığı oylamada 310 "evet" oyu aldı. Ancak başbakan seçilebilmesi için gereken 316 oya ulaşamadı. Oylamada 307 milletvekili "hayır" oyu kullanırken, 3 vekil çekimser kaldı, 1 oy ise geçersiz sayıldı. Oylamanın ardından Merz, Genel Kurul salonunu terk etti.

Başbakanlık oylamasında yaşanan bu sürpriz sonuç, ülke siyasetinde şok etkisi yarattı. Zira Friedrich Merz’in adaylığı, seçimden birinci çıkan CDU/CSU ittifakı ile koalisyon ortağı olarak anlaşılan Sosyal Demokrat Parti (SPD) tarafından destekleniyordu. İki partinin Federal Meclis'te toplam 628 sandalyesi bulunmasına rağmen Merz’in yalnızca 310 oy alması, ciddi oranda fire verildiğini gösterdi.

Federal Meclis Başkanı Julia Klöckner, ikinci tur oylamanın bugün yapılmayacağını açıkladı. Yeni tarihin ne zaman belirleneceği ise henüz netlik kazanmadı. Siyasi kulislerde, koalisyon ortakları arasındaki güven krizinin derinleşebileceği ve yeni pazarlıkların gündeme gelebileceği konuşuluyor.

Bu gelişme, Almanya’da yönetim krizine işaret ederken, istikrar arayışındaki seçmenin ve piyasaların tepkisi merak konusu. Uzmanlar, ikinci turda Merz’in tekrar aday olup olmayacağının ya da alternatif bir ismin gündeme gelip gelmeyeceğinin önümüzdeki günlerde netleşeceğini belirtiyor.