Sektörde bu yıl 40. yılını kutlayan Alışan Lojistik, tehlikeli kimyasallar dahil olmak üzere, kimya sanayisi ile hızlı tüketim ürünleri, gıda, tarım, inşaat, otomotiv, seramik, telekomünikasyon, sağlık ve daha birçok sektördeki müşterilerine sunduğu depo ve antrepo hizmet ağını geliştirmeye, yeni yatırımlarıyla büyümeye ve güçlenmeye devam ediyor.

Toplam depolama kapasitelerini %10 artırdıkları bu yeni yatırımları ile ilgili bilgi aktaran Alışan Lojistik CEO’su Damla Alışan, 13.700 m² genişliğindeki depolama alanı, 8 rampası, 15.200 EUR palet kapasitesi ve Gebze Organize Sanayi Bölgesi’ne olan yakınlığı ile dikkat çeken Gebze Pelitli depolarının özellikle çevre bölgelerdeki markalara hızlı ve etkili hizmet sunma imkânı sağlayacağını belirtti. Kuzey Otoyolu bağlantısına yalnızca 10 km mesafede yer alan İstanbul-Hadımköy depolarının ise 16.250 m² büyüklüğüne, 12 rampaya ve 18.720 EUR palet kapasitesine sahip olduğunu sözlerine ekleyen Alışan, her iki deponun da global standartlarda yeni teknolojilere sahip olduğunu ve sprinkler yangın sistemi ile donatıldığına vurgu yaptı.

2025 yılı büyüme hedefleri çerçevesinde gerçekleştikleri bu yatırımlarla depo sayılarını toplam 13 şehirde 30’a, palet kapasitelerini 450.000’e ve depolama alanlarını ise 300.000 metrekareye ulaştırdıklarını dile getiren Alışan, globalde ve yerelde pek çok büyük müşteriye ev sahipliği yapmak için hazır olan Gebze-Pelitli ve İstanbul-Hadımköy depolarında, elleçleme süreçleri, depolama ve katma değerli hizmetler dahil olmak üzere tüm operasyonel süreçlerin üstün teknoloji ve sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde titizlikle yürütüleceğinin de altını çizdi.