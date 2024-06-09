Ali Koç, 3. kez Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığına seçildi.

Ali Koç: “Artık Fenerbahçe çağı bugünden itibaren başlıyor”

Fenerbahçe başkanlığına yeniden seçilen Ali Koç, sonuçların hayırlı olmasını dileyerek, "Kongrede yarıştığım Aziz Yıldırım ve ekibine, bunu demokrasi şölenine çeviren sizlere şahsım ve yönetim kurulu adına teşekkür ediyoruz. Artık Fenerbahçe çağı bugünden itibaren başlıyor. Bütün dünyaya Fenerbahçe’nin büyüklüğünü gösterme zamanıdır. Yarından itibaren bu yeni dönemin bir parçası olalım" dedi.

Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda resmi olmayan sonuçlara göre yeniden başkanlığa seçilen Ali Koç, sahneye gelerek kongre üyelerine konuşma yaptı. Birlik ve beraberlik mesajı veren Koç, "Güzel, demokratik, yeri geldi mi heyecanlı, yeri geldi mi gergin bir kongreyi tamamladık. Bugün yaklaşık 28 bin kongre üyesi oy kullandılar. Bu Fenerbahçe demokrasisi adına mutluluk ve yeni bir rekordur. Fenerbahçe’nin kongrede de büyüklüğünü gösterdik. Fenerbahçe’nin geleceğine sizler karar verirsiniz. Sonuçlar hepimize hayırlı uğurlu olsun. Kongrede yarıştığım Aziz Yıldırım ve ekibine, bunu demokrasi şölenine çeviren sizlere şahsım ve yönetim kurulu adına teşekkür ediyoruz. Artık Fenerbahçe çağı bugünden itibaren başlıyor. Başarılara doyacağımız dünyada Fenerbahçeli olmayan taraftarların Fenerbahçe’yi izleyeceği, hayran sayısının artacağı, marka değerimizin gelişeceği, ulusal ve uluslararası başarılarımızın elde edeceği bir dönem inşallah yarından itibaren başlıyor. Artık Fenerbahçe adı duyunca rakiplerimizin ürküleceği bir döneme giriyoruz. Kimse Fenerbahçe’den büyük değildir" ifadelerini kullandı.

SEÇİM SONUÇLARI

Sandıklardan çıkan oyların dağılımı şu şekilde;

Mevcut Toplam: Ali Koç 3326 - 2416 Aziz Yıldırım

4 numaralı sandık sonucu: Ali Koç 295 - 270 Aziz Yıldırım

6 numaralı sandık sonucu: Ali Koç 348 - 255 Aziz Yıldırım

8 numaralı sandık sonucu: Ali Koç 363 - 191 Aziz Yıldırım

13 numaralı sandık sonucu: Ali Koç 366 - 244 Aziz Yıldırım

14 numaralı sandık sonucu: Ali Koç 380 - 234 Aziz Yıldırım

17 numaralı sandık sonucu: Ali Koç 355 - 215 Aziz Yıldırım

18 numaralı sandık sonucu: Ali Koç 343 - 204 Aziz Yıldırım

21 numaralı sandık sonucu: Ali Koç 347 - 230 Aziz Yıldırım

22 numaralı sandık sonucu: Ali Koç 347 - 230 Aziz Yıldırım

30 numaralı sandık sonucu: Ali Koç 342 - 210 Aziz Yıldırım

47 numaralı sandık sonucu: Ali Koç 184 - 133 Aziz Yıldırım

Aziz Yıldırım Ali Koç'u tebrik etti, destek verdi

Fenerbahçe başkanlık seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Ali Koç, yeniden Fenerbahçe başkanı seçildi. Seçimde aday olan Aziz Yıldırım, Ali Koç ile birlikte sahneye çıkarak kongre üyelerini selamladı ve kendisine destek mesajı verdi.

Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Ülker Stadyumu'nda yapıldı. Saat 17.00 itibarıyla sona eren oy verme işlemi sonrasında oy sayma işlemine geçildi. Oy sayımı sırasında Başkan Ali Koç, saat 19.00 itibarıyla sahaya inerken, tribünler de meşaleler yanmaya başladı. Taraftarlar hep bir ağızdan kendisine tezahüratlarda bulunurken, "İnandık sana, güvendik sana, yüzümü kara çıkarma" tezahüratı söylendi. Daha sonra Koç, tribüne çıkarak Aziz Yıldırım'ın bulunduğu odaya gitti ve Yıldırım kendisini tebrik etti. İkili, daha sonra birlikte platforma çıkarak el ele tribünleri selamladı. Kürsüde Fenerbahçelilere seslenen Yıldırım, "Bugün Fenerbahçe'ye yakışan bir kongre yaptık. Bütün delegelere teşekkür ediyorum. Ben ve arkadaşlarım görevimizi yaptık. İnşallah Ali Koç ve arkadaşları bu sene Fenerbahçe'yi şampiyon yaparlar. Biz de elimizden gelen desteği veririz" ifadelerini kullandı.

Ali Koç, yönetim kurulunda yer alan isimler ve kongre üyeleri tarafından tebrikleri kabul etti.

BAKAN BAK'TAN ALİ KOÇ'A TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe'de yeniden başkan seçilen Ali Koç'u tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Fenerbahçe Spor Kulübü’nün bugün yapılan olağan genel kurulunda başkanlığa yeniden seçilen Ali Koç ile yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum.”