1997 yılında İzmir’de kurulan Alfemo, Türkiye’de tasarım anlayışı ve fonksiyonel ürünleriyle mobilya sektörünün öncü firmaları arasında yer alıyor.

İzmir Torbalı'daki modern tesislerinde yeni nesil teknolojiye sahip, tamamen otomasyona dayalı makinelerle, modern ve dünya standartlarında üretim yapan Alfemo, istihdama da önemli katkı sağlıyor.

Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen IIFF Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı’na 1000’i aşkın firma 3000’i aşkın marka katılım sağladı. Görkemli standıyla yerli ve yabancı katılımcılardan tam not almayı başaran Alfemo Mobilya, fuar bünyesinde önemli anlaşmalara da imza attı.

Marka, yatak odasından yemek odasına, oturma grubundan ev tekstiline, çocuk ve genç odasından yatak, baza ve başlık grubuna kadar bir evin ihtiyacı olan tüm ürün grupları ile geniş bir tüketici kitlesine hizmet veriyor.

Alfemo Mobilya Genel müdürü Hakan Bahar, Ekovitrin haber merkezinden Ali Karabaş'ın sorularını yanıtladı.