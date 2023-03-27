Başkan Dinçer depremzede ailelerle iftarda buluştu

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, depremin ardından ile gelen depremzede ailelerle iftar yemeğinde bir araya geldi. Sahneye çıkan 10 yaşındaki depremzede Busenaz Akyol ise herkesi duygulandırdı.

Bir düğün salonunda gerçekleştirilen iftar yemeğine 600 depremzede katıldı. Dualar ve ilahiler eşliğinde iftar yapan depremzede aileler bir nebze de olsa yaşadıkları o acıyı bir kenara bırakarak güzel bir akşam geçirdi. Depremzede ailelerin çocukları ise palyaço eşliğinde unutulmaz bir akşam geçirdi.

Programda konuşan Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, yaklaşık 18 bin depremzedenin Aksaray’da bulunduğunu belirterek, “Rabbim bir daha bu deprem felaketiyle ülkemizi, milletimizi imtihan etmesin diye dua ediyoruz. Aksaray Belediyesi olarak bölgede mağdur olan 11 ilimizde toplam 13 milyon vatandaşımızı ilgilendiren ve ülkemizde büyük bir üzüntü oluşturan, mağduriyet oluşturan bu deprem felaketinden sonra da Aksaray Belediyesi olarak, Aksaraylı hemşerilerimiz olarak ilk günden itibaren ‘Ne yapabiliriz? Bu yaraları nasıl sarabiliriz? Acıları nasıl dindirebiliriz’ diye bunun çabası ve gayreti içine girmiş bulunmaktayız. Şu ana kadar Aksaray Belediyesi olarak tüm imkanlarımızı bölgeye sevk ettik ve vatandaşlarımızın hizmetine sunmaya çalıştık. Sizleri de burada Aksaray’ımızda misafir ediyoruz. 18 bine yakın vatandaşımız şu an Aksaray’da ikamet ediyor. İnşallah sizleri de burada en iyi şekilde misafir ettikten sonra zamanı geldiği zaman sizlerin de isteği ve arzusuna göre duruma bakılacak tabii ki. Devletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız ilk günden itibaren deprem çerçevesinde yapılabilecek ne varsa hepsini, ellerinden gelen tüm imkanları seferber etmiş durumdalar. İnşallah kalıcı konutların da bölgeye yapılmasından sonra acılarımız daha da azalacak diye umut ediyoruz” dedi.

Hatay’ın Antakya ilçesinden Aksaray’a gelen ve duygu ve düşüncelerini paylaşmak üzere sahneye çıkan 10 yaşındaki Busenaz Akyol herkesi duygulandırdı. Konuşması sırasında gözyaşlarına hakim olamayan Busenaz, ağlayarak sahneden ayrıldı.