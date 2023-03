Aksaray Belediyesi her gün bin 500 kişiyi aynı iftar sofrasında buluşturacak

Aksaray Belediyesi, Ramazan ayında vatandaşları aynı sofrada buluşturmak için Ulu Cami önüne iftar çadırı kurdu.

Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma duygusunu en azami şekilde yaşatan Aksaray Belediyesi, kurduğu iftar çadırında günlük bin 500 kişiyi aynı sofrada buluşturacak. Ramazan ayının tüm şehirde bolluk ve bereket içerisinde geçirilmesi için hazırlıklarına başlayan Aksaray Belediyesi, iftar çadırında kendi aşçıları ile hijyen içerisinde yaptığı iftarlık yemekleri misafirlerine sunacak.

Ramazan ayı için hazırlıklarını sürdüren Aksaray Belediyesi ekipleri, iftar çadırında yapacağı yemek ikramının yanı sıra ihtiyaç sahibi aileler içinde sıcak yemek ikramında bulunacak. Ayrıca evinde kendi yemeğini yapma imkanı olan vatandaşlar içinde gıda kolisi dağıtımına başlanıldı. Belediye Başkanı Evren Dinçer’in göreve gelmesi ile geleneksel hale gelen tahinli pide ikramı da bu Ramazan ayında da vatandaşlara ücretsiz olarak ulaştırılacak.

Sosyal Belediyecilik anlayışı ile Ramazan ayının her evde bolluk ve bereket içerisinde idrak edilmesi için çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı Evren Dinçer, “Biz, toplumumuzun dimağlarında yer edinen Ramazan geleneklerini bu yılda da yaşatmak istiyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yılda Ramazan pidesi, tahinli pide, ramazan kolisi ve sıcak yemek servislerini artırarak sürdüreceğiz. Ayrıca Ulu Cami önüne kurduğumuz iftar çadırımızda her gün Bin 500 kişi ile aynı iftar sofrasında buluşacağız. Aksaray Belediyesi olarak tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Bu Ramazan’ı beraber dolu dolu geçirmeyi arzu ediyoruz. Rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı Ramazan ayı vesilesi ile başta Aksaraylı hemşerilerimiz olmak üzere tüm İslam Âleminin Ramazan-ı Şerifini tebrik ediyor, bu mübarek ayın ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.