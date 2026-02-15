HABERİN ÖZETİ Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Münih’te yaptığı açıklamada Suriyelilerin ülkelerine dönme hakkının engellenemeyeceğini ancak dönüşlerin kaotik değil sürdürülebilir olması gerektiğini söyledi. Ülkenin yeniden inşa sürecinde ciddi altyapı ve insani sorunlar bulunduğunu belirten Şeybani, yaptırımların kaldırılmasının yalnızca başlangıç olduğunu ifade etti. Suriye’nin birlik ve bütünlüğünü koruyarak yeniden yapılanma için çalıştıklarını dile getiren Şeybani, geri dönenlerin ülkenin geleceğine katkı sunmasının hedeflendiğini kaydetti. Kanada İran'da rejim değişmeden diplomatik ilişki kurmayacak İçeriği Görüntüle

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Almanya’da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı kapsamında, konferans marjında gerçekleştirilen yan görüşmelerde Suriye’nin yeniden inşası, ülke halkının birlik ve bütünlüğü ve ülke dışındaki Suriyelilerin vatanlarına dönüşüne ilişkin açıklamalarda bulundu. Şeybani, "Devletin çökmüş rejimden devraldığı kötü idareden kaynaklanan sorunlarla karşı karşıyayız. Suriye halkı, içeridekiler ve dışarıdakiler arasında bölünmüş durumda; insani ve altyapı alanlarında önemli sıkıntılar yaşıyoruz" açıklamasını yaptı. Şeybani, hükümetin dayanacağı en büyük gücün Suriye halkı olduğunu vurgulayarak, "Halkımız büyük irade ve azme sahip. Bölgedeki deneyimlerden, doğru veya yanlış olsun, ders çıkarıyoruz" ifadelerini kullandı.



"Dönüşlerin sürdürülebilir ve ülke için faydalı olacağından emin olmalıyız"

Birleşmiş Milletler (BM) istatistiklerine göre, Esad rejiminin devrilmesinin sonrasında ülkelerine geri dönen Suriyeli sayısı 1,2 milyon olduğuna dikkat çeken Şeybani, Şam yönetiminin tahminlerinin söz konusu sayının biraz daha üzerinde olduğunu belirtti. Bakan, Suriyelilerin kaotik veya duygusal bir şekilde geri dönmesini istemediklerini söyleyerek, "Hiçbir Suriyeli vatandaşın ülkesine dönme hakkı engellenemez, ancak dönüşlerin sürdürülebilir ve ülke için faydalı olacağından emin olmalıyız. Geri dönenlerin Suriye’nin yeniden inşasına katkı sağlayacağından emin olmalıyız" dedi.



"Yaptırımların kaldırılması yalnızca kapıyı aralamak"

Şeybani, ABD’nin Suriye’nin devrik lideri Beşar Esad döneminde uygulamaya koyduğu yaptırımların kaldırılmasına değinerek, "Yaptırımların kaldırılması yalnızca kapıyı aralamak anlamına gelir. Bu, ülkenin yeniden inşası ve sürecin tamamı değildir. Suriye’yi dünyaya yeniden tanıtmaya çalıştık, Suriye işbirliği yapmak ve herkesle çalışmak istiyor" dedi.

Ülkede hala birçok iç göçmen kamplarının bulunduğunu belirten Şeybani, yaşadıkları yerlerden edilen milyonlarca Suriyelinin yurt dışında yaşadığını ve birçok şehir ile köyün yıkılmış olduğunu vurguladı.



"Arzuladığımız Suriye’yi inşa edene kadar gece gündüz çalışacağız"

Şeybani, elde edilen başarılarla yetinmediklerini belirterek, "Halkımıza en iyisini sunmak için çaba gösteriyoruz. Yorulmayacağız, bıkmayacağız, halkımızla birlikte arzuladığımız Suriye’yi inşa edene kadar gece gündüz çalışacağız" açıklamasını yaptı. Şeybani, hükümetin son zamanlarda Suriye’nin Suveyda ve diğer bölgelerinde yaşanan olaylara ilişkin sorumluluklardan kaçmadığını belirterek, ülkenin ulusal çıkarı ve halkın menfaatinin her şeyin önünde olduğunu vurguladı. Şeybani ayrıca, Suriye’deki çeşitliliğin ülke için bir güç kaynağı olduğunun altını çizerek, "Üzerinde hemfikir olduğumuz çıkarlarımız var. Bunlar arasında Suriye topraklarının birliği ve bütünlüğü bulunuyor. Yasal çerçevede çalışıyoruz ve bu yol, bir siyasi kültür gerektiriyor" ifadelerini kullandı.