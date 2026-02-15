HABERİN ÖZETİ Axios’un iddiasına göre ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’a yönelik ekonomik baskıyı artırmak için petrol ihracatını hedef alan adımlar konusunda mutabakata vardı. İran’ın petrol ihracatının büyük kısmını Çin’e yaptığına dikkat çekilirken, tarafların İran’ın nükleer silah edinmemesi konusunda hemfikir olduğu ancak bunun nasıl sağlanacağı konusunda görüş ayrılığı yaşadığı belirtildi. Trump müzakerelere şans verilmesini savunurken, bazı danışmanların İran’la anlaşma konusunda daha şüpheci olduğu aktarıldı. Trump: "İran ile anlaşamazsak ikinci aşamaya geçeceğiz" İçeriği Görüntüle

ABD ile İran arasındaki müzakereler sürerken, Axios haber sitesinden dikkat çeken bir iddia geldi. Axios’un adını gizli tutan 2 ABD’li yetkiliye dayandırdığı habere göre; ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun bu hafta Beyaz Saray’da yaptıkları görüşmede, Çin’e yapılan petrol satışları üzerinden İran’a yönelik ekonomik baskıyı artırma konusunda anlaştığı bildirildi. İran’ın petrol ihracatının yüzde 80'inden fazlasının Çin'e yapıldığı hatırlatılan haberde, bir yetkilinin "İran'a karşı, örneğin Çin'e petrol satışları gibi konularda, maksimum baskı uygulama kararı aldık" sözlerine yer verildi.



Trump anlaşma için İran’a şans verilmesi gerektiğini söyledi

Trump ve Netanyahu’nun İran’ın nükleer silah edinme yeteneğine sahip olmaması gerektiği konusunda mutabık kaldığı aktarılırken, ikilinin bu hedefe nasıl ulaşılacağı konusunda ise anlaşamadığı belirtildi. Habere göre Netanyahu Trump'a İran'la iyi bir anlaşma yapmanın imkansız olduğunu ve bir anlaşma imzalansa bile İran'ın buna uymayacağını söyledi. Trump ise bunun imkansız olmadığını belirterek, "Mümkün olup olmadığını göreceğiz. Bir deneyelim" yanıtını verdi.



Witkoff ve Kushner anlaşma konusunda İran’a güvenmiyor

Haberde ayrıca Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner’ın tarihin İran'la iyi bir anlaşmaya varmanın zor, hatta imkansız olduğunu gösterdiğini söyledikleri belirtildi. İkilinin Trump'a İran’la müzakerelere devam edeceklerini ve sert bir tavır sergileyeceklerini ifade ettiği aktarıldı. Witkoff ve Kushner’ın İran’ın tatmin edici bir anlaşmayı kabul etmesi halinde, Trump'a bunu kabul edip etmeme seçeneğini sunacağı iddia edildi.