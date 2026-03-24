Akaryakıt Fiyatları İçin "KDV" Formülü

Grup toplantısında kürsüye çıkan Özgür Özel, son dönemde ham petrol fiyatlarındaki artışın doğrudan vatandaşa yansımasına tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulunan Özel, akaryakıtta vergi düzenlemesiyle fiyatların hızla aşağı çekilebileceğini savundu:

"Erdoğan bir imzasıyla KDV'yi yüzde 1'e indirebilir. Eğer bu adım atılırsa, pompa fiyatları bugünkü seviyesinden yüzde 20 daha ucuzlayacaktır. Bu müdahale, sadece yakıtı değil; tarladan sofraya gelen domatesten giydiğimiz hırkaya kadar her kalemde enflasyon baskısını kıracaktır."

Ekonomi Eleştirisi: "Dünya Mersin'e Biz Tersine"

Geçmişteki ekonomi politikalarını ve "Nas" söylemini eleştiren Özel, Türkiye'nin enflasyonla mücadelesinde geç kaldığını belirtti. Pandemi döneminde dünyadaki faiz ve enflasyon yönetiminden örnekler vererek, Türkiye'nin mevcut durumda %30'lar seviyesindeki enflasyonla boğuşmaya devam ettiğini hatırlattı.

Adalet Bakanı Gürlek'e "Tapu" Göndermesi

Yargıya olan güvenin %18'e gerilediğini ifade eden CHP lideri, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in mal varlığına ilişkin iddialarını yeni detaylarla sürdürdü. Özellikle TEMA İstanbul ve Senfoni Evleri projelerindeki taşınmazlara dikkat çeken Özel, şu ifadeleri kullandı:

Eksik Beyan İddiası: "Gösterilen tapu kayıtlarında yer almayan 9 milyon liralık bir ev var. Rayiç bedeli 14 milyon lirayken neden bu fiyata alındı?"

"96 milyon liralık Senfoni Evleri projesine dair satış sözleşmeleri ve mühürler elimizde. Eğer bir itiraz varsa, tapu ID'leri üzerinden konuşalım."

Yargı Önünde Hesaplaşma: Bakanın dava açma söylemine "Hodri meydan" diyerek karşılık veren Özel, mahkeme sürecinde tapu sicil kayıtlarının şeffaf bir şekilde ortaya dökülmesini beklediğini söyledi.

Emine Ülker Tarhan Yeniden CHP'de

Toplantının dikkat çeken bir diğer anı ise sembolik bir katılım töreni oldu. Geçmişte CHP’den ayrılarak kendi partisini kuran Emine Ülker Tarhan, yeniden CHP saflarına katıldı. Özgür Özel, Tarhan’a parti rozetini bizzat takarak "yuvaya dönüş" mesajı verdi.