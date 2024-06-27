Proje, 1.000'den fazla kişiye istihdam sağlayarak yerel ekonomiye büyük bir katkı yapacak. Ahmet Gabin, bu dev yatırımın Türkiye'nin turizmdeki marka değerini uluslararası arenada üst sıralara taşıyacağını belirtti. "Bu proje, Bodrum'u dünya turizminin yeni merkezi yapacak. Amacımız, Bodrum'un doğal güzelliklerini ve tarihini tüm dünyaya tanıtarak, ülkemizin turizm sektöründe lider olmasını sağlamak," dedi.

Projenin detayları da oldukça etkileyici. Modern mimarisi ve çevre dostu yapısıyla dikkat çekecek olan tesis, dünya standartlarında lüks konaklama birimleri, benzersiz spa ve wellness merkezleri, gurme restoranlar, çeşitli spor ve eğlence aktiviteleri ve geniş toplantı ve etkinlik alanları ile misafirlerine unutulmaz bir deneyim sunacak. Ayrıca, bu proje sayesinde Bodrum'un turizm sezonu 12 aya çıkarılarak, bölge ekonomisine sürekli bir katkı sağlanacak.

Ahmet Gabin'in vizyonuyla şekillenen bu proje, sadece Bodrum'un değil, Türkiye'nin de turizmdeki yeni yüzü olacak. Projenin inşaat aşamasının 2025 yılı sonunda başlaması ve 2028 yaz sezonunda kapılarını açması planlanıyor. Bu eşsiz yatırım, Bodrum'u dünya turizminin parlayan yıldızı yapacak ve Türkiye'nin turizmdeki prestijini global ölçekte yükseltecek.

Ahmet Gabin, bu büyük yatırımın Bodrum'a getireceği yenilikler hakkında da iddialı konuştu: "Bodrum'a yeni bir soluk gelecek. Bodrum'un turizm anlayışını değiştirmeye geliyoruz: Bizden öncesi ve bizden sonrası... Hiçbir şey aynı olmayacak. Bodrum’da yeni bir turizm çağı açılacak!"

Bölge halkı ve turizm sektörü temsilcileri, bu büyük projenin tamamlanmasını heyecanla beklerken, Türkiye'nin dört bir yanından da destek mesajları geliyor. Ahmet Gabin'in bu dev projesi, sadece Bodrum'un değil, Türkiye'nin de geleceğine yapılan önemli bir yatırım olarak değerlendiriliyor.