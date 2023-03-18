Prof. Dr. Karabulut’un 18 Mart mesajı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türkiye’nin bağımsızlığını kazanmasında Çanakkale Zaferi’nin çok önemli bir yeri olduğunu belirten Prof. Dr. Karabulut, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Aziz Milletimizin istiklal ve istikbal kararlılığı ile ortaya koyduğu kahramanca mücadele ile tarihte eşine az rastlanan destanlarından biri olan ve altın harflerle savaş tarihine yazılan Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108. yılını kutlamanın ve aziz Vatanımız için canlarını feda eden şehitlerimizin Şehitler Günü’nü idrak etmenin onurunu yaşamaktayız.

Çanakkale Zaferi, genci yaşlısı, kadını erkeği ile tarihin akışına yön veren aziz Milletimizin bağımsızlığına vurulmak istenen zinciri, imanı ve azmiyle kırıp attığı, zulme ve zillete boyun eğmediği kutlu bir dirilişin adıdır. Çanakkale Zaferi, bağımsızlığımıza hiçbir gücün engel olmasına izin vermeyen, yekvücut bir şekilde bir daha evlerine dönmemek üzere cepheye koşan necip Milletimizin zaferi, Milli Mücadele ateşinin yakıldığı yerdir.

Vatanını ve milletini namus bilenlerin gözlerini kırpmadan kanlarıyla yazdığı bir kahramanlık destanı olan zaferle bu aziz Vatanı bizlere emanet eden şehitlerimizden aldığımız güç ve inançla, emanete büyük bir kararlılıkla sahip çıkarak, birlik ve beraberlik içerisinde her türlü fitne ve nifak girişimlerine karşı hareket etmeye devam edeceğiz.

Bu duygularla, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete intikal eden ve vatanımızı canından aziz bilen tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.”