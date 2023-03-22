Milletvekili adayı Sayan: “Ağrı’yı en güzel yere getirmek için çabalayacağız”

Milletvekili adayı olmak için Ağrı Belediye Başkanlığından istifa eden Savcı Sayan, adaylık başvurusunu yaparak Ağrı için mücadele edeceklerini duyurdu.

2019 yerel seçimlerinde Ağrı Belediye Başkanı seçilen Savcı Sayan, 2023 Genel Seçimleri’nde milletvekili adayı olmak için Ağrı Belediye Başkanlığından istifa ettikten sonra, AK Parti İl Başkanlığı Binası’na gelerek milletvekili adaylığını için başvurusunu tamamladı. Belediye Başkanlığı yaptığı süre boyunca Ağrı için yaptıklarını anlatan Sayan, ulaşım noktasında hem fiyat hem de araçlar konusunda yaptıklarının devrim niteliğinde olduğunu söyledi. Milletvekili seçildiği takdirde Ağrı için mücadele edeceğini dile getiren Sayan, “Cumhurbaşkanımız nerden aday olmak istiyorsun, dedi. Ben de Ağrı’dan aday olmak istiyorum, dedim. Burası benim atamın, halkımın yeri. Buradaki halkın tamamı birbiriyle akrabadır. Çünkü dar zamanda bu insanlar birbirlerine sahip çıkmış. Biz yine el ele vereceğiz, Ağrı’yı en güzel yere getirmek için mücadele edeceğiz.” şeklinde konuştu.