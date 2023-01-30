Eleşkirtspor Basketbol Takımı Ağrı Şampiyonu oldu

Eleşkirt’te ilk defa kurulan basketbol takımı katıldığı il şampiyonasında şampiyon olarak dikkatleri üzerine çekti.

Altı ay önce ilçeye atanan basketbol antrenörü Yasin Temur, ilçede revaçta olmayan gençlerin ilgisinin az olduğu basketbol branşını yaptığı uzun uğraş ve çalışmalar sonrasında basketbol sevgisini çocuklara aşılayarak kısa sürede açılan kurslarla kız erkek 85 sporcuya ulaştı. İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Sabahattin Güzel’in desteklerini eksik etmediği basketbol branşı güreş, atletizm ve futboldan sonra gençlerin yeni ilgi odağı oldu. 6 takımın katılımıyla Ağrı’da 2 bin 500 kişilik kapalı spor salonunda yapılan U14 il şampiyonluğu müsabakalarında namağlup bir şekilde şampiyon olma başarısını gösteren Eleşkirt’in dev adamları aldıkları başarı ile ilçenin gururu oldular. Ağrı Gençlik ve Spor Müdürlüğü Şube Müdürlerinden Turan Tunç tarafından madalyaları takdim edilen sporcular başarıyı ilçe halkına hediye ettiklerini söylediler.

Basketbol antrenörü Yasin Temur şampiyona sonrası konuşmasında, "Çok güzel kişiliğine hayran kaldığım harika insanlarla dolu bir ilçede görev almaktan mutluluk duyuyorum. Amacımız ilçede basketbol kültürünü gençlerimize aşılayarak çocuklarımıza faydalı olmaktı. Bu anlamda geldiğim günden beridir İlçe müdürümüz Sabahattin Güzel’in destekleri ile yoğun bir çaba içerisine girdik. Bizleri bekleyen zorlukların farkındaydık. Çünkü basketbol çocuklarımızın çok aşina olduğu bir alan değildi. Allah’ıma hamdolsun daha ilk senemizde sporcularımızın gayretli çalışmaları sonrasında çıktığımız ilk müsabakalarda şampiyon olarak ilçemizi gururlandırdık. Bu takıma ilçe haklının sahip çıkacağından şüphem yok ve bizlerde onlara her şeyin en güzeline layık Eleşkirt halkına yaşatabileceğimiz bütün mutlulukları gururları yaşatmak istiyoruz" dedi.

Alınan şampiyonluk sonrası Eleşkirt İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Sabahattin Güzel, çalıştırıcı ve sporcuları tebrik ederek yaşadıkları mutluluk ve gururun tarifinin olmadığını söyleyerek teşekkür etti.

Kurumsal ve sosyal anlamda gençlere yönelik çalışmalarının devam edeceğinin altını çizen Güzel, bu ilçe halkına ne yapsak azdır. Her türlü mutluluğun en iyisine layık olduğunu bildiğini ve her zaman gençlere inandığının söyleyerek sözlerini "Eleşkirt’in koca yürekleri geleceğin dev adamları U14 basketbol takımı Trabzon’da yapılacak olan U14 bölge şampiyonasında Ağrı’yı temsilen katılım gösterecekler. Şimdiden başarılar dilerim" dedi.