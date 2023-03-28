Başkan Karadoğan belediyede ilk toplantısını yaptı

Ağrı Belediye Başkanlığına seçilen Metin Karadoğan, Belediye Birim Müdürleriyle ilk toplantısını Meclis toplantı salonunda yaptı.

Toplantıya başkanlık eden Karadoğan yapılacak çalışmalar hakkında Birim Müdürleri ile istişare toplantısında personelin disiplinli bir şekilde çalışmasının sağlanması ve verimin artırılması istedi.

Ağrı’yı yaşanır bir seviyeye getireceklerini söyleyen Belediye Başkanı Metin Karadoğan, ”Hedefimiz çalışanlarınız dahil herkese eşit davranarak Kent kültürümüzü geliştirmek olduğunu belirterek ilimizde özellikle temizlik konusunda duyarlı olacağımızı, gerektiğinde kurumlara arası desteklerinde sağlanmasıyla kentimizi yaşanır bir seviyeye getirmektir “dedi.

Toplantıya Belediye Başkan yardımcıları Kasım Bulan Mehmet Alpaslan, Cengiz Kılıç ve Tuncer Aktaş katıldı.