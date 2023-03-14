AİÇÜ’de yapı malzemeleri araştırma laboratuvarı açıldı

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Merkezi Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı bünyesinde Yapı Malzemeleri Araştırma Laboratuvarı açıldı.

AİÇÜ merkezi yerleşkesi garaj-atölyeler bölgesinde yapılan Yapı Malzemeleri Araştırma Laboratuvarı açılış törenine, Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mucip Genişel ve idari personeller katıldı.

Yapı Malzemeleri Araştırma Laboratuvarında, yeni yapılan binaların beton dayanımları belirlenerek deprem performans analizi yapılacaktır. Mevcut binalardan karot numuneler alınarak, laboratuvardaki gerekli işlemlerin ardından beton test pres makinesinde beton dayanımı belirlenecektir. Deprem performans analizinin yapılacağı çalışmalar kapsamında, donatı tespit cihazı ile donatı yerleri ve çapları belirlenerek binanın Rölöve projesi çıkartılacaktır.

Açılışı gerçekleştirilen Yapı Malzemeleri Araştırma Laboratuvarı’nı gezerek çalışmalar hakkında bilgi alan Prof. Dr. Abudlhalik Karabulut, “Kahramanmaraş merkezli büyük yıkıcı etkisinin yaşandığı depremin ardından, binaların depreme uygun bir şekilde yapılmasının ne kadar önemli ve hayati olduğunu bir kez daha gördük. İnsanların can güvenliği için binaların yapım aşamasından itibaren, kontrol ve denetimlerinin yapılması gerekmektedir” dedi.

Binaların inşa sürecinde tüm tedbirlerin alınarak, teknik işlemlerin eksiksiz bir şekilde tamamlanması gerektiğini belirten Prof. Dr. Karabulut, “Açılışını yaptığımız laboratuvarda binaların depreme dayanıklılığı ölçülerek, deprem performans analizi yapılacaktır. Kampüsümüzdeki binalar, 2008 yılından sonra yapılan binalar olduğu için binaların depreme dayanıklı olduğunu ve gerekli analizlerinin yapıldığı ifade etmek istiyorum. Yeni yapılacak binalarda da deprem performans analizleri yapılacak ve depreme dayanıklı binalar inşa edilecektir” diye konuştu. Prof. Dr. Karabulut, Üniversitemizde kurulan Yapı Malzemeleri Araştırma Laboratuvarı’nın hayırlı olmasını diledi.

Laboratuvar yetkilisi AİÇÜ Doğubayazıt Ahmed-i Hani Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Casim Yazıcı, deprem performans analizi ve laboratuvarda gerçekleştirilecek çalışmalar hakkında Prof. Dr. Karabulut’a bilgi verdi.