Ağrı’da iyilik sofrası kuruldu

“Ramazan ve Zekat İyilik Buluşmaları” etkinliği ile Ankara İl Müftüsü Dr. Hasan Çınar Ağrı’da iyilik sofrasına misafir oldu

Diyanet İşleri Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde “Ramazan ve Zekat İyilik Buluşmaları” düzenleniyor Bu doğrultuda Ağrı İl Müftülüğünün konuğu olan Ankara İl Müftüsü Dr. Hasan Çınar, ilde bir dizi etkinliğe katıldı. İlk olarak Merkez Yatılı Bölge Kur’an Kursu’nda küçük hafızlarla bir araya gelen Müftü Dr.Çınar ardından Cuma namazı öncesi Ulu Camii kürsüsünde, Cuma sonrası ise Radyo Doğubayazıt’ta “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Ayı Ramazan” konulu sohbet verdi.

Dr. Çınar, Ağrı programı kapsamında son olarak Ağrılı hayırseverler, kanaat önderleri, din görevlileri ve sendika başkanlarıyla "İyilik Sofrası" programında buluştu.

İftar öncesi konuşan Dr. Çınar, şu ifadelerde bulundu, "Bizler komşusu açken tok yatmayan, zekat vererek sosyal adaleti tesis eden bir ümmetiz. Özellikle de asırların felaketi olan 11 ilimizi vuran depremlerin ardından dayanışmaya en çok ihtiyaç duyduğumuz zamandayız. Bu sebeple illerimize gelen depremzede kardeşlerimize ensar olup kucak açacağız, varlığımızı paylaşacağız ve onları ayağa kaldıracağız."

Programlarda Dr.Çınar’a, Ağrı İl Müftüsü Celal Büyük ve Kars İl Müftüsü Hamza Bayram eşlik etti.