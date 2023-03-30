Ağrı Valisi Varol’ dan, eşine duygusal paylaşımlı teşekkür

Kahramanmaraş’ta koordinatör olarak görev yapan Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, kentte görev yaptığı süreçte kendisini yalnız bırakmayan ve büyük destek veren eşi Funda Varol’a sosyal medyadan teşekkür etti.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede çalışmalarını yürütülen Vali Varol, Kahramanmaraş’ta kendisine destek ve katkı sağlayan eşi Funda Varol’a sosyal medya hesabından duygusal paylaşım yaparak teşekkür etti. Vali Varol, "Vatanımıza ve milletimize hizmet ederken en büyük güç kaynağımdır ailem. Hizmet koşusunda en büyük destekçim olan, milletimiz ve depremzedelerimiz için bizzat gönülden hizmet eden sevgili eşimden Allah razı olsun. Ailemden aldığım güçle, aziz milletimize hizmete devam edeceğim" ifadelerini kullandı.