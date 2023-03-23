Ağrı Milli Eğitim Müdürü Kökrek’ten, AK Parti Ağrı İl Başkanlığına “Hayırlı olsun” ziyareti

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, AK Parti Ağrı İl Başkanı Orhan Güngör ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ömer Tahtalı’ya “Hayırlı olsun” ziyaretinde bulundu.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, beraberinde Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İshak Hasanoğlu ile birlikte AK Parti Ağrı İl Başkanı Orhan Güngör ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ömer Tahtalı’yı ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Yeni başkanlar ile bir süre görüşen Kökrek, başkanlarla il genelinde yürütülen proje ve çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Ziyaretten dolayı başkanlar, Kökrek’e teşekkür etti.