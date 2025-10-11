AgeSA’nın “OptiSale” ve “AI-based Recommender Engine” projeleri, Altın Smart-i ödülünü kazanırken, AgeSA’nın Stratejik Portföy ve Süreç Yönetimi Grup Müdürü Zeynep Aslı Dinç, “Yılın Genç Lideri” kategorisinde Altın Smart-i ödülünün sahibi oldu.

İnsan odaklı dijital dönüşümü iş süreçlerinin merkezine alan AgeSA, Smart Insurance Awards 2025’te üç altın ödül kazandı. Şirketin geliştirdiği OptiSale projesi ‘Kurum İçi İnovasyon’ kategorisinde, AI-based Recommender Engine projesi ise ‘En İyi Tutundurma, Pazarlama Başarısı’ kategorisinde Altın Smart-i ödülünü aldı. Ayrıca AgeSA’nın Stratejik Portföy ve Süreç Yönetimi Grup Müdürü Zeynep Aslı Dinç, ‘Yılın Genç Lideri’ kategorisinde Altın Smart-i ödülünün sahibi oldu.

AgeSA’dan Sektörde İlk: Yapay Zekâ Tabanlı Öneri Motoru

AI-based Recommender Engine” projesi, sektörün ilk yapay zekâ destekli öneri motoru, müşterilerin finansal geçmişlerini ve davranışlarını analiz ederek AgeSA Mobil uygulaması üzerinden direkt olarak kişiye özel öneriler sunuyor. Ayrıca daha az etkileşimli müşterilere erişip değer artışı sağlamayı ve sürdürülebilir büyümeye hizmet etmeyi de hedefleyen proje, ilk ayında %10 toplam geri dönüş oranı yakalayarak geleneksel kampanyalara göre 3 kat daha yüksek etki sağladı. Sistem, önümüzdeki dönemde SMS, push bildirim ve çağrı merkezi gibi farklı kanallara da entegre edilecek.

OptiSale ile Satışın Geleceğini Yeniden Tanımlanıyor

AgeSA’nın ödül kazanan projelerinden “OptiSale”, satış hedeflerinin belirlenmesini yapay zekâ ve makine öğrenimi desteğiyle optimize ederek operasyonel süreçleri daha verimli hale getirdi. 64 yönetici ve yaklaşık 700 Birikim Güvence Danışmanı için %80 doğrulukla hedefleme yapan sistem, Direkt Satış kanalında ödeme potansiyeline ciddi katkı sağladı. OptiSale sayesinde uzun ve karmaşık hedef belirleme süreçleri sadeleşti, hız ve tutarlılık kazanıldı.