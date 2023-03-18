Şuhut’ta Çanakkale Deniz Zaferi töreni

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nün 108. yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı.

Atatürk Parkı’nda düzenlenen törene, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Kübra Teymur, Şuhut Cumhuriyet Savcısı Turan Demirci, İlçe Emniyet Müdürü Onur Bayram, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Yunus Tosun, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sercan Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu, Şuhut İlçe Müftüsü Fatih Aytekin, siyasi parti başkanları ve protokol üyeleri katıldı.

Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı okundu. Atatürk Parkı’ndaki törende, Vali Yardımcısı Teymur çelenk sundu. Atatürk Parkı’nda düzenlenen törenin ardından Şuhut Şehitliği’nde Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualar edildi. Tören burada gerçekleştirilen programın ardından sona erdi.