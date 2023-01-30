MDF ve fayans yüklü tır devrildi, 1 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkarak devrilen MDF ve fayans yüklü tırın sürücüsü yaralandı. Kazada çevreye dağılan MDF ve fayanslar ise iş makineleri ile kaldırıldı.

Kaza, Çay-Dinar ilçe karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.A.Ç., idaresindeki 50 ABU 962 plakalı tır sürücüsünün henüz belirlenemeyen sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından tarım arazisine girerek devrildi. Kazada yaralanan sürücüsü çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kazada tırın dorsesindeki tonlarca MDF paneller ve fayans ise çevreye dağıldı. Dağılan malzemeler iş makineleri ile kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.