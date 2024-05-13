Adıyama'nda asrın felaketi 6 Şubat depremlerinde yıkılan binaların yerine yenileri yapılıyor. Adıyaman’ın yeniden inşasında önemli bir yeri olan ‘rezerv’ alanlarda binalar tek tek yükselirken bazıları bitme aşamasına geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın koordinesinde Emlak Konut tarafından Atatürk Bulvarı üzerindeki rezerv alanda yapılan inşaatlar da hızla ilerliyor. Şık mimari yapılarıyla kente ayrı bir vizyon katacak olan 116 bloktan oluşan 2 bin 100 bağımsız bölümde iş yeri, dükkan ve konut inşaatı sürüyor. Toplu konut alanları hariç, Atatürk Bulvarı ve yerinde dönüşüm kapsamında devlet eliyle 242 bin metrekarelik alanda inşaatlar sürüyor.



2 bin 100 dükkan, iş yeri ve konut yapılıyor

Rezerv alandaki çalışmaları yerinde inceleyen Vali Osman Varol yapılan çalışmalar ile ilgili gazetecilere açıklamada bulundu. Vali Osman Varol, “Binalarımızın bazıları bitme aşamasına geldi. Yakın zamanda inşallah bir kısım blokları tamamen bitirmiş olacağız. Tabi bir taraftan da çok yoğun bir şekilde inşaat faaliyeti devam ediyor. Burada rezerv alanda 116 blok inşası devam ediyor. Bunların tamamı Atatürk Bulvarına cephesi olan adalarda yapılan 116 blokta da yaklaşık 2 bin 100 tane bağımsız bölümde dükkan, iş yeri ve konut yapılıyor. Bir yandan da Mara ve Musalla mahallelerimizde yerinde dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Yerinde dönüşüm artı bulvarda toplam 242 bin metrekarelik bir alandan bahsediyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının, ‘yerinde dönüşüm’ kampanyasına ilimizde yoğun bir ilgi var. Toplamda 22 bin 500 kişi buna başvuru yaptı. Fakat şuan 2 binin üzerinde de gerçeğe dönüşen var. Yani ruhsat aşamasına gelmiş, ruhsatını almış, sahada fiili çalışmayı başlatmış veya başlatmak üzere olan vatandaşımız var. Şuan zaten şehrin içerisinde dolaştığınızda bir çok bölgede kendi temellerini kazdığı, kendi inşatlarına başladığını görüyoruz. Şehre gerçekten bir renk, bir vizyon katacak rezerv alandaki çalışmalar çok güzel bir mimarıyla gerçekten şehre kılavuzluk yapacak, şehre bir ruh katacak binalar ile şehrimizi ayağa kaldırmak için çok yoğun bir çaba devam ediyor. Bu binalar mimarı olarak çok şık binalar, şehri bir hava katacak, bir ruh katacak binalar. Hatta bundan sonra yapılacak olan inşatlara da kılavuzluk edecek” dedi.



Giyim üzerine iş yeri bulunan Suna Avcı, binaların biran önce bitirilmesini dört gözle beklediklerini ve konteynerde yaşamın zor olduğunu söyledi. Bayan kuaförü olan Fatma Tutar ise binaların tamamlanmasıyla kendi iş yerlerine geçmek istediklerini ve esnafın toparlanması için bunun çok önemli olduğunu aktardı.