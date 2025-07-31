ABD’nin California eyaletindeki Lemoore Donanma Hava Üssü yakınlarında yerel saatle 18.30 sıralarında bir F-35 savaş uçağı tarlaya düştü. Bölgeden alev ve duman yükseldi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Hava üssünden yapılan açıklamada, pilotun fırlatma koltuğunu kullanarak başarılı bir şekilde kazadan kurtulduğu aktarıldı. Kazanın nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğü ifade edildi. Kazaya ilişkin detay verilmedi.

Bu yıl düşen 2’nci F-35 uçağı

Son kaza ile birlikte 2025 yılında düşen F-35 uçaklarının sayısı 2’ye yükseldi. ABD Hava Kuvvetlerine ait başka bir F-35 uçağı, geçtiğimiz Ocak ayında Alaska eyaletindeki Eeilson Hava Kuvvetleri Üssü’nde bir eğitim uçuşu sırasında düşmüştü. Söz konusu kazada pilot fırlatma koltuğunu kullanarak kurtulmuş, kazada can kaybı olmamıştı.

Yaklaşık 100 milyon dolara mal olan 5’inci nesil savaş uçağı ve dünyanın en gelişmiş savaş uçaklarından biri olan F-35, ABD ordusunun temel taşlarından biri olarak biliniyor.