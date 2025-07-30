Başbakanlık Ofisi Rosenbad’da düzenlenen ve iki gün süren görüşmelerde, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki gerilimi azaltma hedefiyle yapılan diplomatik temaslar, çözümden uzak bir tablo ortaya koydu. Müzakerelerde ABD heyetine başkanlık eden Hazine Bakanı Scott Bessent, mevcut vergilerin geçici olarak durdurulmasını sağlayan 90 günlük sürenin dolmak üzere olduğunu hatırlatarak, “Yeni bir 90 günlük uzatma seçeneğini değerlendiriyoruz” dedi.

ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ise görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, “Buradaki süreci Başkan Trump’a rapor edeceğiz. Kesinlikle yapıcı temaslar kurduk. Ancak nihai karar Başkan’a ait” ifadelerini kullandı.

“İletişim Sürecek, Yapıcı Diyalog Ön Planda”

Çin heyetinin başkanı ve Çin Ticaret Bakanlığı Uluslararası Ticaret Müzakerecisi Li Chenggang, tarafların istikrarlı ve karşılıklı faydaya dayalı ticari ilişkilerin önemini kavradığını vurgulayarak, “ABD ve Çin heyetleri arasında aktif iletişim devam edecek. Karşılıklı anlayış ve iş birliğiyle ekonomik ilişkilerin sağlıklı biçimde sürdürülmesini istiyoruz” açıklamasını yaptı.

Stockholm temaslarında ayrıca, ABD tarafı Çin’e, ihracata dayalı ve devlet destekli üretim modelinden tüketici talebine dayalı bir ekonomik yapıya geçişin küresel ticaret açısından daha sağlıklı olacağı mesajını verdi.

Kritik Karar Trump’ta

Yüzde 100’ü aşan gümrük vergilerinin tekrar askıya alınmasına dair kararın, son kararı verecek isim olarak ABD Başkanı Donald Trump’a iletileceği belirtilirken, görüşmelerin kısa vadede Cenevre veya Londra’da yeniden yapılması gündemde. ABD ile Çin arasında daha önce Mayıs ayında Cenevre’de, Haziran’da ise Londra’da benzer temaslar gerçekleştirilmişti.

Halihazırda ABD, Çin’den ithal edilen mallara ortalama yüzde 30 oranında gümrük vergisi uygularken; Çin de ABD ürünlerine yüzde 10’luk vergi koymuş durumda. Öte yandan Çin’in küresel nadir toprak elementleri üzerindeki hâkimiyeti ve devasa iç pazarı, müzakereleri daha da karmaşık hale getiriyor.

Görüşmelerden somut bir uzlaşı çıkmasa da, 90 günlük vergi durdurma kararının yeniden uzatılması, iki tarafın ticaret savaşını yumuşatma yolundaki niyetini koruduğuna işaret ediyor.