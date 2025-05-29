Geçen ay paylaşılan öncü veride, ekonomideki küçülmenin yüzde 0,3 olacağı tahmin edilmişti. Böylece, bu revizeyle birlikte ABD ekonomisi, 2022'nin ilk çeyreğinden bu yana ilk kez daralma göstermiş oldu.

2024 yılının son çeyreğinde yüzde 2,4 büyüme kaydeden ABD ekonomisi, yıl genelinde ise yüzde 2,8’lik güçlü bir performans sergilemişti.

Bu yılın ilk çeyreğinde yaşanan daralmada; ithalattaki artış ile kamu harcamalarındaki düşüşün etkili olduğu bildirildi.

Öte yandan, kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi aynı dönemde yüzde 3,6 artarak enflasyonist baskıların sürdüğüne işaret etti. Bu oran, 2024'ün son çeyreğinde yüzde 2,4 seviyesindeydi.

Gıda ve enerji hariç tutularak hesaplanan çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise yüzde 3,5’ten yüzde 3,4’e revize edilirken, bir önceki çeyrekte yüzde 2,6 artış göstermişti.