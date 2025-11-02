A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2027 IHF Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. Aşama ikinci maçında Elazığ’da Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ni 35-19 mağlup ederek Avrupa Elemeleri 2. tura yükseldi.
A Milli Erkek Hentbol TAkım, 2027 IHF Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. Aşama ikinci maçında Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile karşı karşıya geldi. Müsabakayı Moldova’dan Dorian Sirbu-Victor Serdiuc hakem çifti yönetti. Elazığ Ahmet Aytar Spor Salonu’nda oynanan mücadelede milliler, ilk yarısını 22-10 üstün tamamladığı karşılaşmayı 35-19’lik skorla kazandı. Bu sonuçla ay-yıldızlılar Avrupa Elemeleri 2. Aşama’ya adını yazdırdı.