Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Türk Hava Yolları Antrenman Sahası'nda Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, ısınma çalışmasının ardından rondo, çeviklik, taktik ve duran top çalışmaları yapıldı.

Sakatlıkları bulunan Kaan Ayhan ve Aral Şimşir, İspanya maçında forma giyemeyecekleri için antrenmana katılmadı. Ağrıları devam eden Abdülkerim Bardakcı ve Kerem Aktürkoğlu ise takımdan ayrı bireysel çalışmalar gerçekleştirdi.

A Milli Takım’ın bugünkü antrenmanını TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Başkan Vekilleri Mecnun Otyakmaz ve Fuat Göktaş, Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Temel Bozbağ ve Ural Aküzüm ile Genel Sekreter Abdullah Ayaz tribünden takip etti.

Milliler, İstanbul Havalimanı’ndan saat 15.00’te Türk Hava Yolları’na ait uçakla Sevilla’ya hareket edecek. Sevilla’ya inişin ardından La Cartuja Stadyumu’nda saat 20.45’te kısa bir yürüyüş gerçekleştirecek olan A Milli Takım’da, Teknik Direktör Vincenzo Montella ve milli futbolcu Zeki Çelik’in statta düzenleyeceği basın toplantısı ise saat 21.00’de başlayacak. A Milli Futbol Takımı, İspanya Deplasmanında Kritik Maça Çıkıyor İçeriği Görüntüle

Yarınki İspanya - Türkiye karşılaşması, Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’nun kader maçlarından biri olacak ve milliler, grup şansını son maçta değerlendirecek.