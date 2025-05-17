Genelgede yer alan ifadelere göre, yalnızca bireylerin bütçelerini doğru yönetebilmeleri değil, aynı zamanda sermaye piyasasına olan güvenin artırılması, yatırım kültürünün yaygınlaştırılması ve ekonomik direncin güçlendirilmesi de finansal okuryazarlık bilinciyle doğrudan bağlantılı.

Finansal bilginin geniş kitlelere ulaştırılmasının hayati olduğu vurgulanan açıklamada, dijitalleşme ile birlikte çeşitlenen finansal ürünler karşısında bireylerin doğru kararlar alabilmesi için eğitim faaliyetlerinin artırılmasının elzem olduğu belirtildi. Bu kapsamda okul öncesi dönemden başlayarak çocuklara, gençlere, hane halkına ve piyasa profesyonellerine kadar farklı hedef kitlelere uygun iletişim kanallarıyla bilgilendirme yapılması gerektiği kaydedildi.

Koordinasyon Görevi SPK’da

Finansal eğitimin süreklilik kazanması adına önemli bir adım olarak değerlendirilen bu genelge kapsamında, “Finansal Erişim, Finansal Eğitim, Finansal Tüketicinin Korunması Stratejisi ve Eylem Planları” doğrultusunda Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), ülke genelinde yürütülecek finansal eğitim çalışmalarının koordinasyonundan sorumlu olacak.

Buna göre her yıl 22 Mayıs’ta, SPK koordinasyonunda finansal okuryazarlıkla ilgili etkinlikler düzenlenecek. Bu etkinliklerin en verimli şekilde hayata geçirilmesi için tüm kamu kurum ve kuruluşlarının gerekli desteği sağlaması ise genelge kapsamında resmen talimatlandırıldı.

Yeni uygulamayla birlikte bireylerin finansal karar alma süreçlerinde daha donanımlı hale gelmeleri, finansal sistemin istikrarına katkı sağlanması ve ekonomik kalkınmanın sürdürülebilir şekilde desteklenmesi amaçlanıyor.