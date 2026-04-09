Edinilen bilgiye göre, dünya genelinde yaşanan gelişmelerin enerji ve gübre maliyetlerini artırdığını belirten Köklü Zeytincilik Yönetim Kurulu Başkanı ve Zeytinyağı Üreticisi Mustafa Kürlek, özellikle Mart ve Nisan aylarında zeytin ağaçlarına uygulanan toprak altı gübrelerinde yüzde 22 ile 30 arasında fiyat artışı yaşandığını ifade etti. Gübre maliyetlerinin yanı sıra mazot ve diğer üretim girdilerinde de artış olduğunu vurgulayan Kürlek, bu durumun üreticiyi zorladığını dile getirdi.

Zeytinyağı fiyatlarının yalnızca maliyetlere bağlı olarak belirlenmediğini kaydeden Mustafa Kürlek, arz-talep dengesinin belirleyici olduğuna işaret etti. Kürlek, "Tüm girdilerde artış var ancak bu durum doğrudan fiyatlara yansımıyor. Piyasa şartları bu noktada belirleyici oluyor" dedi.

Orta Doğu pazarında yaşanan daralmaya da değinen Kürlek, özellikle ihracatta ciddi yavaşlama yaşandığını belirtti. Dubai başta olmak üzere bölgeye yapılan sevkiyatların durma noktasına geldiğini ifade eden Kürlek, talep düşüşünün fiyatlar üzerindeki baskıyı artırdığını söyledi.

Artan maliyetlerin sınırlı ölçüde fiyatlara yansıyabileceğini belirten Kürlek, "Dolaylı olarak yüzde 3 ila 5 bandında bir yansıma olabilir ancak mevcut durumda zeytinyağında belirgin bir fiyat artışı beklemiyorum" şeklinde konuştu.