AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yapılacak yeni düzenleme ile yurt dışı cep telefonlarına e-Devlet üzerinden 'Geçici haberleşme' için başvuru yapılması durumunda mobil cihazlarını kullanım süresi 2 defaya mahsus olarak 30'ar gün uzatılabilecek" dedi.

Sırakaya'nın paylaştığı infografiğe göre yurt dışından getirilen mobil cihazların Türkiye'de kaydedilmeden kullanma süresi 180 güne çıkarılacak. 120 günlük süre dolmadan e-Devlet'ten süre uzatım talebinde bulunanlar, yurt dışından getirdikleri telefonlarını 180 güne kadar kullanabilecekler.