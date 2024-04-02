Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, yurt dışından getirilen cep telefonlarda yeni dönemin başladığını açıkladı.

Türkiye’ye yurt dışından getirilen telefonların kaydedilmesi için ocak 2024 itibariyle 31 bin 692 Türk lirası harç ücreti alınıyor.

Alınan yeni karar yurt dışı telefon harcında bir değişikliği içermiyor. Yurt dışından getirilen cep telefonlarının Türkiye’de kayıtsız kullanım süresini düzenliyor.

Normalde yurt dışından getirilen telefonlar, Türkiye’de 120 gün kullanılabiliyordu. Yeni karar bu sürenin uzatılabilmesini içeriyor.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin paylaşımında "Yurt dışında ikamet eden ve beraberinde mobil cihaz getiren vatandaşlarımız, 120 günlük kayıtsız cihaz kullanım sürelerini otuzar günlük sürelerle 2 defaya mahsus olarak 180 güne kadar e-Devlet Kapısı üzerinden uzatabilirler" denildi.