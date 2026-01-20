Madencilikte artış dikkat çekti

Sanayinin iki ana sektöründe yıllık bazda artış devam etti. Madencilik ve taş ocakçılığında YD-ÜFE yıllık yüzde 44,75artarken, imalat sanayinde yıllık artış oranı yüzde 32,24 olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarına göre yıllık değişimler incelendiğinde; ara mallarında yüzde 29,91, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 40,24, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 40,63, enerjide yüzde 13,93 ve sermaye mallarında yüzde 31,02 artış kaydedildi.

Aylık bazda imalat ürünlerinde yüzde 1,84 artış

Aralık ayında aylık değişimler incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe YD-ÜFE yüzde 3,86, imalat sanayinde ise yüzde 1,84 arttı.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri ise ara mallarında yüzde 2,08, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 2,60, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 2,84, sermaye mallarında yüzde 2,17 artış şeklinde gerçekleşti. Enerji grubunda ise yüzde 6,33 oranında düşüş görüldü.

Açıklanan veriler, yurt dışına yönelik üretici fiyatlarında yıllık artışın güçlü seyrini koruduğunu ortaya koydu.