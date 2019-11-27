Avrupa'da Yılın İş Adamı: Yahya Fırat

Ekonomi dünyasının Oscar’ı niteliğini taşıyan Ekovitrin Yılın Starları Ödülleri, 23 Kasım Cumartesi akşamı Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İstanbul yerleşkesinde düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Ekovitrin Medya Grubu’nun 18 yıldır aralıksız düzenlediği ve geleneksel hale gelen Yılın Starları Ödül Töreni’nde bugüne kadar çok sayıda kişi ve kuruma ödül verildi.

Yılın Starları Ödülleri, yurtiçi ve yurtdışında başarılı kişi ve kurumlara her yıl düzenlenen törenle takdim ediliyor. Ekovitrin’in 2001’de başlattığı ‘Uluslararası Yılın Starları Ödülleri’ bu yıl iş insanları, marka, firma, kurum ve kuruluşlara olmak üzere 29 ayrı kategoride verildi.

Yahya Fırat'ın ödülünü danışmanı Erdoğan Yılmaz Cemil Çiçek'in elinden aldı.

"18. Ekovitrin Yılın Starları" ödül töreninde bu yıl "Avrupa'da Yılın İş Adamı" ödülü Yahya Fırat’a verildi. Eğlence, inşaat ve turizm sektöründe büyük başarılara imza atan iş adamının törende bulunamaması sebebiyle danışmanı Erdoğan Yılmaz ödülü teslim aldı. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve TBMM eski başkanı Cemil Çiçek’in elinden ödülü alan Yılmaz, Yahya Fırat adına teşekkürlerini iletti.

Avrupa’da eğlence, turizm ve inşaat sektöründe yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Yahya Fırat, Almanya’da şehir otellerine yaptığı yatırımları, Türkiye'de de devam ettiriyor.