Üzüm üreticisi Musa Topdemir, "Örtü altı sistemde üzümler dalında yılın son ayının sonuna kadar taze olarak bekliyor. Yalnızca yağmur yağarsa bağlar çamur oluyor, buna rağmen kesim hız kesmeden devam ediyor. Şu an elimde 8-10 ton arasında üzüm kaldı. Yılbaşı için sabah ve öğleden sonra kesimler yapıyoruz. Bugün Denizli ve İzmir illerine gönderim yapıyoruz. Elimdeki üzümler ocak ayında bitecek ve 2025 yılı üzüm sezonuna hazırlanacağız." dedi.

Yılbaşı sofralarına ulaşacak bu taze üzümler, Manisa'nın Sarıgöl ilçesinden çevre illere dağıtılmaya devam ediyor.