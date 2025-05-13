2025 Yaş Çay Alım Fiyatı Detayları

Yeni fiyat : 25,44 TL/kg

2024 fiyatı : 17 TL alım + 2 TL destekleme = 19 TL/kg

Artış oranı: Yaklaşık %33,9

Bakanlık açıklamasında, 2024 yılında yaş çay rekoltesinin 1 milyon 430 bin ton olduğu ve ÇAYKUR'un 49 fabrikasında 783 bin ton yaş çay alımı gerçekleştirdiği hatırlatıldı. 2025 yılında da benzer miktarda alım yapılması hedefleniyor .

Üreticilerin Tepkisi

Yeni fiyat artışı, bazı üreticiler tarafından olumlu karşılanırken, destekleme ödemesinin kaldırılması ve artan üretim maliyetleri nedeniyle bazı üreticiler fiyatın yetersiz olduğunu belirtiyor. Karadenizli üreticiler, belirlenen fiyatın maliyetleri ne kadar karşılayacağı konusunda endişeli.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2025 yılı için belirlediği yaş çay alım fiyatı, önceki yıla göre önemli bir artışı temsil ediyor. Ancak, üreticilerin destekleme ödemesinin kaldırılması ve artan maliyetler karşısında bu fiyatın yeterliliği konusunda farklı görüşleri bulunuyor. Önümüzdeki günlerde üretici temsilcilerinin ve sektör paydaşlarının bu konuda daha detaylı değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.