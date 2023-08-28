Konya merkezli Erkan AGRO, filosuna dahil ettiği 10 adet Scania R500 ve R540 aracını, Doğuş Otomotiv – Scania Yetkili Satıcı ve Servisi Konya Ağır Vasıta tesislerinde düzenlenen törenle teslim aldı.

Scania Bölge Satış ve Filo Yöneticisi Hüseyin Safa Gün, Konya Ağır Vasıta yatırımcılarından Hüseyin Zeybek ve Bayi Satış Direktörü Mehmet Canlıer tarafından yeni Scania araçları, Erkan AGRO firma sahibi Erkan Genç’e teslim edildi.

Konya Ağır Vasıta yatırımcılarından Hüseyin Zeybek, teslimat töreni sırasında yaptığı açıklamada, sektörünün önde gelen firmalarından bir tanesi olan Erkan AGRO’ya yapılan bu teslimat ile oluşan iş ortaklıklarının gelişerek devam etmesini arzu ettiklerini belirterek, yeni araçlarının hayırlı olmasını diledi.

“Scania yakıt verimliliği nedeniyle tercihimiz oldu”

Erkan Genç ise yeni yatırımı Erkan AGRO ile hububat sektöründe yurt içinde ve yurt dışına ihracat yaparak öncü olmaya devam etmek istediklerini söyledi.

Genç, “Türkiye’deki ve Avrupa’daki sanayicilere hububatı kaliteden ödün vermeden ulaştırmayı hedeflerken, en hızlı, güvenilir ve kaliteli ürünleri alıcıya hakkıyla ulaştırmak için yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bugün teslim aldığımız araçlarımız ile toplam 30 araçlık bir filoya ulaştık. Artan akaryakıt fiyatlarının lojistikte en büyük maliyet kalemi olduğu göz önünde bulundurulduğunda, Scania araçlarının yakıt verimliliği ile ilk beş periyodik bakımların Türkiye genelindeki bütün Scania Yetkili servislerinde ücretsiz olarak araca tanımlı olması yapılan bu yatırımı daha değerli bir hale getirdi ” dedi.