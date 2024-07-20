“Operasyonel farkındalık yaratacağına inanıyoruz”

Yeni araçlarını teslim alan İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş Filo Yöneticisi Ayhan Yavuz “Bugün teslim aldığımız edilen araçlar, üstün performansı, dayanıklılığı ve yakıt verimliliği ile bilinen Scania R500 A4x2NA Super çekici. Bu yeni araçlar, şirketimizin ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlandı. Sahip olduğu gelişmiş motor teknolojileri ile özellikle yakıt verimliliğinde yarattığı fark ile bizim operasyonlarımıza da katkıda bulunacağına inanıyoruz. Scania’nın yüksek performanslı ve dayanıklı araçları ile filomuzu güçlendirmekten mutluluk duyuyoruz” şeklinde konuştu.

Teslimatı gerçekleştiren Doğuş Otomotiv Scania Gebze Satış ve SSH Müdürü Mehmet Fatih Yurtçu ise “Scania olarak, müşterilerimize her zaman en ileri teknolojiye sahip, güvenilir ve çevre dostu araçlar sunmayı hedefliyoruz. İş birliğimizin, her iki taraf için de verimli ve başarılı olacağına inanıyorum” dedi.