CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ayağının kırıldığı açıklanmıştı. Özel geçen hafta TBMM'de bir konuşma yapan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın konuşması sırasında da Meclis'te yer alamamıştı.

15 Ağustos tarihinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ayağının kırıldığı açıklayan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır bunun bir kaza sonucu olduğunu söylemişti.

Ancak bugün AK Parti'ye olan yakınlığıyla bilinen gazeteci yazar Abdurrahman Dilipak, sosyal medya X hesabı üzerinde CHP lideri Özgür Özel'in aslında silahla vurulduğunu öne sürdü.

"Özgür Özel bacağından vuruldu" iddiası! CHP'den cevap geldi

Dilipak: "

"Özgür Özel'in bacağı kırılmamış, silahla vurmuşlar! Hay Allah ne oluyor bu memlekette. Vuran kim, niye vurmuşlar. Bu gerçek niçin saklanıyor.

Vuran kişi şimdi nerede.. Bir Ana muhalefet partisinin genel başkanının başına bu geliyor, kimse işin aslını bilmiyorsa ne yapmak gerek. CHP parti olarak bu işin peşine düşmeyecek mi?" ifadelerini kullanmıştı.

CHP'DEN DİLİPAK'A: HİÇ Mİ ALLAHTAN KORKMADINIZ?

CHP İletişim, Abdurrahman Dilipak'ın iddialarına resmi X hesabı üzerinden yalanladı. CHP iletişimin açıklaması ise şu şekilde:

"Bu kadar kuyruklu yalanı, iftirayı bir yazıya nasıl sığdırdınız. Bu komplo teorilerini yazarken hiç mi Allah’tan korkmadınız? Günaha girerim diye hiç mi düşünmediniz? Pes doğrusu!"

Özel ile bir telefon görüşmesi yapan gazeteci Barış Yarkadaş, TV100 canlı yayında Özel ile görüşmesini anlatarak, Özel'in söylediklerini aktardı.

İşte Barış Yarkadaş'ın açıklamaları:

"Bugün Özgür Özel’i aradım ‘böyle bir şey dolaşıyor ortada, bu nedir’ dedim. Özgür Özel ‘Bu paylaşımı ilk önce sabah saatlerinde FETÖ’cü hesaplar paylaştı, ben bu paylaşımları görünce FETÖ’cülerin peşinden gidenlerin de bunları paylaştığını gördüm. Benim Güven Hastanesi'nde çekilen filmin e-sağlık üzerinden e-devlet’e yüklüdür. İsteyen bakabilir. Devletin elinde olan filmde parmaktaki kırık ortadadır isteyene filmi de atabilirim’ dedi."

Özgür Özel ayağının nasıl kırıldığını açıkladı

Halk TV'den İsmail Saymaz'a konuşan Özgür Özel, iddialara yanıt vererek, “Kendisini muhalif ve Atatürkçü olarak sayan ve FETÖ'cülerin peşinden koşan arkadaşlara diyorum ki ‘Buyursunlar, Ankara’dayım, gelsinler, inceleyelim röntgeni” diye konuştu.

Kazanın Manisa’daki evinde ahşap merdivende iki-üç basamak kala topuk üstüne düşmesiyle olduğunu anlatan Özel, şunları söyledi:

"Baktım, şişti. Buz koyduk. Ortopedist arkadaşımı aradım. Dedi ki 'İki saatte bir buz yap, yarın film çektir. Kırık gibi gözükmüyor. Ya çatlak ya doku zedelenmesi.'

Ertesi gün Ankara'ya geldim, hastanede filmimi çektiler. e-Devlet’te işli filmim. Sağlık sisteminde filmler var. Devlet de bakabilir, isteyen doktor da.

FETÖ’cüler bana Ergenekon ve Balyoz’dan beri gıcıklar. Bize her fırsatta saldırıyorlar. Birisi yazmış 'Özel kurşunla yaralandı.' Sonra da abuk sabuk, aklı sıra muhalif tipler var ya, bize muhalif. Onlar bir şeyler yazmış. Lüzumsuz…

Onu bırak, şöyle yazıyorlar: Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ve Veli Ağbaba ile bara gitmişiz. Barda belediye başkanı bir masaya kart yollamış. Kart yanlış masaya gidince adamlar bize saldırmış. Ben kaçarken ayağım kırılmış!

15 Ağustos 2013’ten itibaren düzenli gittiğimiz kafe var. Oraya bile gitmedim. Çünkü genel başkanım artık. Laf olur, provokasyon olur.

Canımı FETÖ'cüler sıkmıyor da kendine CHP’li ve Atatürkçü diyenler peşine takılıyor, o canımı sıkıyor.

Kendisini muhalif ve Atatürkçü olarak sayan ve FETÖ'cülerin peşinden koşan arkadaşlara diyorum ki “Buyursunlar, Ankara’dayım, gelsinler, birlikte inceleyelim röntgeni. Ya da doktor bulsunlar, röntgeni incelesinler, kurşun mu varmış, kırık mı. FETÖ’cülerin peşini bıraksınlar, gelsinler, röntgene baksınlar. Ankara’dayım, kapım açık."