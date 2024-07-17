Son olarak Çumra irtibat bürosu açılışını gerçekleştiren Recep Konuk; "Desteğini esirgemeyen, açılışımızı şereflendiren tüm yol arkadaşlarıma teşekkürler. 25 sene önce siz destek verdiniz kurduk, şimdi vereceğiniz destekle de eldekini korur, yenilerini kurarız evelallah.

1- Gelir Gelmez Avanslar 2 Katı Olacak

2- Kota Sorun Olmaktan Çıkacak. Kotayı Tarlaya İndireceğim Hem Yeni Üyeler Hem Eski Üyeler Kana Kana Ekecek.

3- Bir Tane Sendikasız (Kadrosuz) Personel Kalmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

ŞEKER İTHALATIYLA MÜCADELE EDECEK CESARETİN YOKSA ÇEKİL CESARETİ OLANLAR GELSİN



Recep Konuk, Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkan Adayı olarak seçim çalışmalarına yoğun bir tempoyla başladı. Pazar günü, Çumra Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karadağ’ın düğününe katılarak gününe başlayan Konuk, Balçıkhisar, Doğanlı, Dineksaray gibi mahalleleri ziyaret etti. Çiftçilerin sorunlarını dinleyerek, mevcut yatırımları tam kapasite çalıştıracaklarını ve diğer ürünlerde fiyat regülasyonu sağlayacaklarını belirtti. İçeri Çumra’da kenevir tarlasında ve Çumra ile Karatay Anadolu Üretim ve Pazarlama Kooperatifi üyeleriyle bir araya gelerek, kenevirin Konya’da alternatif bir ürün olması için yatırımlar yapacağını söyledi.





Konuk, şeker sektöründe yaşanan sorunlara dikkat çekerek, Türkiye'de yeterince şeker olmasına rağmen ithalat yolunun açıldığını ve bunun sektöre zarar verdiğini ifade etti. Şeker sektöründe kampanya döneminin stoklu açıldığını ve ithal edilen şekerin iç piyasaya dağıtıldığını belirtti. PANKOBİRLİK’in bu duruma müdahil olması gerektiğini vurguladı ve cesur adımlar atılmasını istedi.





Avans konusuna da değinen Konuk, mevcut yönetimin avans miktarlarının yetersiz olduğunu ve kendi döneminde pancar bedelinin %35-40'ını avans olarak verdiklerini hatırlattı. Şimdi ise avansların pancara bile yetmediğini belirtti. Çiftçiyi her durumda desteklemek gerektiğini söyleyen Konuk, mazot ve gübre desteklerinin önemini vurguladı. Çiftçilerin ekipman, ilaç ve gübre ihtiyaçlarının kooperatif tarafından karşılandığını, ancak şu anda bu desteğin olmadığını belirtti. Konuşmasını, çiftçiyi desteklemenin önemini vurgulayarak sonlandırdı.

Daha önce yaptıı açıklamalarda şeker ithalatına vurgu yapan Konuk: “Türkiye’de şeker fazlalığı var. Çünkü ithalatın önü açıldı. Kendi kendimize yeterken, Konya Şeker, şeker ithal etmeye başladı. Şekerde problem tekrar başladı. Şeker pancarının sürdürülebilirliğini sağlamak Pankobirlik’in görevidir. Türkiye’de şu anda şeker fazlalığı var. İthalatta yanlışlıklar var. Bunlara müdahil olacaksınız, yoksa Konya Şeker biter, pancar çiftçisi biter. Bunlara müdahil olmazsak Konya kaybeder. Kaybetmeye de başladı” açıklamasını yapmıştı.

Seçimlere yoğun tempoyla hazırlanan Recep Konuk, seçim çalışmaları boyunca ziyaret etiği her yerde halkın büyük teveccühüyle karşılaşıyor.