Kedilerin Azalması Farelerin Çoğalmasına Yol Açtı

Uzmanlara göre, Londra’daki fare artışının temel nedenlerinden biri kedi nüfusundaki azalma. Özellikle şehir merkezinde evcil hayvan sahiplenme oranlarının düşmesi ve sokak kedilerinin sayısının azalması, farelerin kontrolsüz bir şekilde çoğalmasına yol açtı. Gıda atıklarının yeterince yönetilememesi de bu artışı tetikleyen bir diğer etken.

Metro ve Sokaklarda Fareler Görülüyor

Farelerin şehir genelinde yayılımı, metro hatları gibi kalabalık alanlarda daha belirgin hale geldi. Toplu taşıma araçlarında seyahat eden Londralılar, sık sık farelerle karşılaştıklarını belirtiyor. Sokaklardaki atık yığınlarında dolaşan fareler ise çevre kirliliğini artırıyor.

Halk Sağlığı Tehlikede

Londra Belediyesi’nden yapılan açıklamalara göre, farelerin artışı halk sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Fareler, leptospiroz, salmonella ve hantavirüs gibi birçok bulaşıcı hastalığın taşıyıcısı olarak biliniyor. Özellikle çocuklar ve yaşlılar gibi savunmasız gruplar için bu durum daha büyük bir risk teşkil ediyor.

Belediye Önlem Almaya Çalışıyor

Londra Belediyesi, fare sorunuyla mücadele için kapsamlı bir plan üzerinde çalıştığını duyurdu. Şehirdeki atık yönetim sisteminin iyileştirilmesi, fare ilaçlamalarının artırılması ve halkın bilinçlendirilmesi hedefleniyor. Ayrıca, kedi popülasyonunu artırmak için bazı hayvan hakları kuruluşlarıyla iş birliği yapılması planlanıyor.

Vatandaşlar Endişeli

Farelerin sayısındaki artış, Londralılar arasında endişe yaratmış durumda. Şehir sakinleri, yerel yönetimden daha hızlı ve etkili çözümler bekliyor. Bir Londralı vatandaş, yaşadığı durumu şu sözlerle ifade etti:

“Eskiden fare görmek çok nadirdi, ama artık metroda ya da sokağımızda her gün karşılaşıyoruz. Bu sadece rahatsız edici değil, aynı zamanda sağlığımızı da tehlikeye atıyor.”

Uzmanlar Uyarıyor

Farelerle mücadelede bireysel hijyenin önemine dikkat çeken uzmanlar, gıda atıklarının açıkta bırakılmaması, çöplerin kapalı tutulması ve farelerin saklanabileceği alanların temizlenmesi gerektiğini belirtiyor.

Londra’nın karşı karşıya olduğu bu kriz, şehir yönetiminin alacağı önlemlerle aşılabilecek mi, yoksa fare popülasyonu kontrolsüz bir şekilde büyümeye devam mı edecek? Şehir sakinleri bu sorunun çözümünü bekliyor.