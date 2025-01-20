Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında serbest bıraktığı 3 İsrailli esirin görüntülerini yayınladı. Görüntülerde, Romi Gonen, Emily Damari ve Doron Steinbrecher adlı esirlerin Kassam Tugayları üyeleri ile konvoy halinde Kızılhaç'a teslim edilecekleri noktaya getirildikleri görüldü.

Görüntülerde, Kassam Tugayları'nın esirlere üzerinde "Tutuklunun serbest bırakılması kararı" yazılı sertifika ve "hediye çantaları" verdiği görüldü. İsrail basını, çantalarda esirlerin Hamas tarafından çekilen fotoğraflarının olduğunu iddia etti.