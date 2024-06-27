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Başarı nedir? Başarılı insan kimdir?
Türkiye'nin saygın psikiyatristlerinden biri olarak bilinen Prof. Dr. Kemal Sayar başarının tanımını bakın nasıl yapıyor!
27.06.2024 - 16:21
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