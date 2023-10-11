Kesintisiz olarak 14 yıldır düzenlenen Atlas Lojistik Ödülleri yarışmasının en ilgi çekici dallarından biri olan ve sektör profesyonelleri ile lojistik şirketlerinin internet ortamında önce aday olarak önerildiği ve ardından da oylandığı “Online Yarışma” kategorisinde adayların belirlendiği ilk etap 16 Ekim 2023 Pazartesi günü saat 18.00’de sona eriyor.

“Değerli sektörümüz çok kıymetli Atlas ödülleriyle bir kez daha buluşacak” diyen UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Ayşem Ulusoy; ”Sektörümüzün tüm dünyayı etkileyen zorlu süreçten inanılmaz derecede başarılı çıktığına şahit oluyoruz. Çok değerli işler yapılıyor, mükemmel projeler hayata geçiriliyor. Bu değerli çalışmaların daha ön plana çıkması, başarının takdir edilmesi, gelecek çalışmalar için motivasyonu daha da arttıracaktır. Bu nedenle kıymetli lojistik sektörümüzü 2023 yılında da yarışmamıza katılmaya davet ediyorum.” dedi.

https://www.lojistikodulleri.com/ sitesinden sürdürülen online yarışma kategorisinde adaylık süreci 16 Ekim 2023 tarihinde sona ererken yarışmanın diğer kategorisi kurumsal dalda başvurular ise 28 Ekim 2023 tarihine kadar yapılabilecek.

Yarışmaya katılım süreci:

Kurumsal yarışma ile ilgili başvurular web sitesindeki başvuru formları aracılığıyla yapılıyor. Online yarışma kategorisi ise iki etaptan oluşuyor. İlk etapta adaylar online olarak gösteriliyor, ikinci etapta belirlenen adaylar dijital ortamda oylanıyor.



Atlas Lojistik Ödülleri 2023 kurumsal başvuru ve online adaylı, oylama işlemlerinin tümü www.lojistikodulleri.com adresi üzerinden yapılmaktadır. Tüm başvuru işlemleri ücretsizdir.

