Törene Uşak Valisi Naci Aktaş’ın yanı sıra, AK Parti Uşak Milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Tarım ve Orman Müdürü Serkan Bilir, kurum çalışanları ve çok sayıda çiftçi katıldı.

Projeler kapsamında bin 475 çiftçiye çeşitli tarımsal destekler sağlandı. Toplam 15 milyon 985 bin TL maliyetle hayata geçirilen projede, 6 bin 180 kg sorgum sudan otu tohumu, 63 bin 650 kg nohut tohumu, 14 bin 575 kg kuru fasulye tohumu, 342 torba yağlık ayçiçek tohumu, bin 410 kg kırmızı barbunya tohumu, 200 bin adet karnabahar ve brokoli fidesi, 333 bin 333 adet domates fidesi, 3 bin 575 kg karabuğday tohumu ve 23 bin kg sera naylonu çiftçilere dağıtıldı. Ayrıca, toprak verimliliğini artırmak amacıyla 620 litre hümik asit de üreticilere teslim edildi.

Törende konuşan Vali Naci Aktaş, tarımın yalnızca ekonomik büyüme değil, aynı zamanda gıda güvenliği ve kırsal kalkınmanın da temel taşı olduğunu vurguladı. "Üretimin olduğu her yerde bereket vardır. Alın teriyle toprağa hayat veren her bir üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullanan Aktaş, projelerin tarımsal üretimde verimliliği ve ürün çeşitliliğini artıracağını belirtti.

Öte yandan Vali Aktaş, geçtiğimiz günlerde yaşanan zirai don felaketinin tarım alanlarında ciddi zarar oluşturduğuna da dikkat çekti. İl genelinde yapılan ön tespit çalışmalarına göre, başta şeker pancarı ve haşhaş olmak üzere; badem, ceviz, erik ve üzüm gibi ürünlerin yetiştirildiği 87 bin 552 dekarlık alanda yüzde 30 ila yüzde 100 arasında değişen oranlarda zarar tespit edildiğini açıkladı.

İklim değişikliğinin tarımsal riskleri artırdığına dikkat çeken Aktaş, üreticilere tarım sigortası yaptırmaları çağrısında bulunarak, "Tarım sigortası artık bir tercih değil, zorunluluktur. Üreticilerimizi ve ülkemizin gıda güvenliğini korumanın en etkili yolu Tarım Sigortaları Havuzu sistemidir." dedi.

Uşak’ta tarıma verilen bu desteklerin, hem üreticilere hem de kentin ekonomik ve sosyal yapısına önemli katkılar sağlaması bekleniyor.