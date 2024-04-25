2023’ün ilk çeyreğine göre %36,5 düşüşle 1,6 Milyar Dolar olarak gerçekleşen Konsolide Faaliyet Kârı, düzeltilmiş bazda %31,5 düşüş gösterdi. İlk çeyrekte Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç 1,30 Dolar ve Düzeltilmiş Hisse Başına Seyreltilmiş Kazanç, geçen yılın aynı dönemine göre %35 azalarak 1,43 dolar olarak gerçekleşti.

2024 yılı ilk çeyreği için genel kabul görmüş muhasebe sonuçları (GAAP), 75 Milyon Dolarlık vergi sonrası dönüşüm bedeli ve diğer masrafları ile 0,13 Dolar Seyreltilmiş Hisse Başı Kazancı kapsıyor.

UPS İcra Kurulu Başkanı Carol Tomé, “Tüm UPS çalışanlarına sıkı çalışmaları ve çabaları için teşekkür etmek isterim. İlk çeyrekte, mali performansımız beklentilerimiz doğrultusunda gerçekleşti ve ABD’deki ortalama günlük hacim bu çeyrek boyunca iyileşme gösterdi. Önümüzdeki döneme baktığımızda, hacim ve gelir büyümesine geri dönmeyi bekliyoruz.” dedi.

ABD Yurt İçi Segment

2024 1. Çeyrek Düzeltilmiş 2024 1. Çeyrek 2023 1. Çeyrek Düzeltilmiş 2023 1. Çeyrek Gelir 14,234 Milyon $ 14,987 Milyon $ Faaliyet kârı 825 Milyon $ 839 Milyon $ 1,466 Milyon $ 1,488 Milyon $

Gelir, günlük ortalama hacimdeki %3,2’lik düşüşün etkisiyle %5,0 azaldı.

Faaliyet kârı %5,8; düzeltilmiş faaliyet kârı ise %5,9 olarak gerçekleşti.

Uluslararası Segment

2024 1. Çeyrek Düzeltilmiş 2024 1. Çeyrek 2023 1. Çeyrek Düzeltilmiş 2023 1. Çeyrek Gelir 4,256 Milyon $ 4,543 Milyon $ Faaliyet kârı 656 Milyon $ 682 Milyon $ 828 Milyon $ 806 Milyon $

Ortalama günlük hacimdeki %5,8’lik azalmanın etkisiyle gelirde %6,3 düşüş görüldü.

Faaliyet kârı %15,4; düzeltilmiş faaliyet kârı ise %16,0 oldu.

Tedarik Zinciri Çözümleri

2024 1. Çeyrek Düzeltilmiş 2024 1. Çeyrek 2023 1. Çeyrek Düzeltilmiş 2023 1. Çeyrek Gelir 3,216 Milyon $ 3,395 Milyon $ Faaliyet kârı 132 Milyon $ 226 Milyon $ 247 Milyon $ 258 Milyon $

Nakliye sektöründeki piyasa oranı düşüşleri nedeniyle gelir %5,3 azaldı.

Faaliyet kârı %4,1; düzeltilmiş faaliyet kârı ise %7,0 oldu.

2024 Genel Bakış

UPS, raporlanan sonuçlara dahil edilebilecek ve önemli olabilecek gelecekteki ücret revizyonlarını veya beklenmeyen olayların etkisini yansıtan bir mutabakatın öngörülmesi veya sağlanması mümkün olmadığından güncellenen bir kılavuz (GAAP olmayan) sunar.

2024 finansal hedefler: