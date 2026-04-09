Planlamaya göre Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Murat Şeker, Genel Müdürlük (CEO) görevine ise Ahmet Olmuştur getirilecek. Her iki isme de yeni görevlerinin tebliğ edildiği, resmi açıklamanın ise genel kurul sonrasında yapılacağı öğrenildi.

Yönetim Kurulu’nda değişim

2022 yılından bu yana THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı olarak görev yapan Ahmet Bolat, görevini Murat Şeker’e devredecek.

Akademik kariyeri ve uluslararası deneyimiyle öne çıkan Murat Şeker; Dünya Bankası’ndaki görevlerinden, Ziraat Bankası’ndaki yöneticiliğine ve THY’deki finansal yönetim rolüne kadar geniş bir tecrübeye sahip. Şeker’in, şirketin finansal disiplin ve küresel rekabet gücünü daha da ileri taşıması bekleniyor.

CEO koltuğu Ahmet Olmuştur’a

2016 yılından bu yana THY Genel Müdürü olarak görev yapan Bilal Ekşi ise görevini Ahmet Olmuştur’a devredecek.

THY bünyesinde uzun yıllardır farklı kademelerde görev yapan Olmuştur, özellikle gelir yönetimi, fiyatlandırma stratejileri, satış ve pazarlama alanındaki tecrübesiyle biliniyor. Şirketin ticari büyümesinde aktif rol oynayan Olmuştur’un, yeni dönemde müşteri deneyimi ve global marka gücünü daha da artırması bekleniyor.

Ahmet Bolat dönemi: THY’yi üst lige taşıyan liderlik

Görevini devretmeye hazırlanan Ahmet Bolat, THY’nin son yıllardaki yükselişinde kritik rol oynayan isimlerin başında geliyor.

Bolat’ın liderliğinde Türk Hava Yolları;

Küresel havacılıkta rekabet gücünü artırdı

Uçuş ağını genişleterek dünyanın en fazla ülkesine uçan hava yolu konumunu pekiştirdi

Filo büyümesi ve stratejik yatırımlarla operasyonel kapasitesini ciddi ölçüde geliştirdi

Özellikle yaklaşık 550 uçaklık filo genişleme sürecinin yönetilmesi ve uluslararası iş birliklerinin güçlendirilmesi, Bolat döneminin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. THY’nin küresel ölçekte “üst lig” olarak tabir edilen havayolu şirketleri arasındaki yerini sağlamlaştırmasında Bolat’ın vizyonunun önemli payı olduğu değerlendiriliyor.