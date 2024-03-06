UND Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aras, farklı şehirlerde gerçekleştirdiği sektör buluşmasının sonuncusunu 5 Mart’ta İstanbul’da yaptı. “Her Zaman Birlikeyiz, Her Zaman Güçlüyüz” adlı buluşmaya sektör temsilcileri yoğun bir katılım sağladı.

Aday olacağı 9 Mart’taki seçimli Olağan Genel Kurul öncesi nakliyecilere seslenen Aras, konuşmasına eski başkanlara sektöre verdikleri katkılardan dolayı teşekkür ederek başladı. Sektörün hizmet ihracatçısı konumuna vurgu yaparak, lojistiğin tüm sektörlerin itici gücü olduğunu belirten Aras, aday olmasının nedenini, “Sektörün önündeki bir taşı kaldırabilirsem, sizler de Allar razı olsun derseniz benim için en büyük mutluluk bu olacaktır” diyerek açıkladı.

BU SEKTÖRLE GURUR DUYUN

UND’nin katılımcı şeffaf yönetim anlayışı ve kurumsal yapısına dikkat çeken Aras, “Biz bağımsız ve sadece uluslararası nakliyecilerden oluşan bir derneğiz. O yüzden etkinliğimiz ve gücümüz çok fazla. Bu sektörle gurur duyun. Hiç karamsarlığa kapılmayın. Sorunlarımız çok ama biz bütün sektörlerin ana gücüyüz” diye konuştu.

UND’nin sektör sorunlarının çözümü için gösterdiği çalışmalardan örnekler veren Aras, depremde kurulan kriz masası ile yapılan tüm yardımları bölgeye ulaştırdıklarını kaydederek, “Çünkü biz sorumluluk sahibiyiz, nerde bir problem varsa orada olduk” dedi.

SEKTÖRÜN TÜMÜNE HİZMET ETMEKLE MÜKELLEFİZ

“Biz siyasi kuruluşu değiliz, biz önce bu sektörün tekerinin önündeki taşı kaldırmakla mükellefiz, gümrüklerdeki sorunları çözmekle sorumluyuz” diyen Aras, UND’nin meslek örgütü olarak hiç kimseyi ayırmadan sektörün bütününe hizmet veren bir anlayışla yönetildiğini aktardı.

SORUNLARI ÇÖZÜYORUZ, ÇÖZECEĞİZ

Aras, UND’nin sınır kapılarında geçişlerin artması için yaptığı girişimler, geçiş belgeleri konusunda verilen mücadeleler, açılan davalar ve sağlanan kazanımlar başta olmak üzere sektörün önündeki sorunlarının çözümü için gösterilen çalışmaları anlattı. Yabancı plakalı araçların denetimlerinin yapılması, UETDS konusunda gelinen noktaya dikkat çeken Aras, “Kapıkule’den öncelikli geçişi kaldırmak öncelikli konumuz olacak” dedi.

Başkan Aras, “UND’li olmak bir ayrıcalıktır. Hep birlikte bir olacağız; güçlü UND, güçlü sektör, güçlü Türkiye olacağız ve sektörümüze sahip çıkmak için Genel Kurula katılarak oyumuzu kullanıp iyi bir UND’li olmanın gururunu yaşayacağız” diye konuştu.