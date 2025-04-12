8 milyon aracı ilgilendiren Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi hizmeti montajları için belirtilen son tarihe yaklaşılıyor.İSTANBUL (İGFA) - Başvurular, utts.gov.tr üzerinden kolayca gerçekleştilirken, işlemlerin tamamlanmasının ardından, UTTS araç montaj talepleri utts.org adresi üzerinden veya 0850 474 8887 numaralı UTTS çağrı merkezi aracılığıyla yapılabiliyor. Ülkemizde taşıt tanıma ve otomasyon süreçlerinde 25 yıldır faaliyet gösteren en köklü şirketi Turpak, 411 sabit ve mobil ekiple 81 ilde montajı uyguluyor.

Turpak Genel Müdür Yardımcısı Alper Önkol “Bugüne kadar 15 milyonun üzerinde araç montajını 81 ilde sıfır hata, sıfır kazayla gerçekleştirdik. Halen taşıt tanıma montajı yapan ve bu teknolojiyi bilen tek şirket konumumuzu koruyoruz. Türkiye genelinde istenilen gün ve saatte yerinde montaj hizmeti sunarak süreci kolaylaştırıyoruz.” dedi.

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) kapsamında TTB araç montaj başvuruları devam ediyor. utts.gov.tr üzerinden gerçekleştirilen başvurunun ardından UTTS araç montaj talepleri utts.org adresi üzerinden veya 0850 474 8887 numaralı UTTS çağrı merkezi aracılığıyla yapılıyor.

Son Montaj Tarihi ve UTTS ücreti

Alper Önkol, “UTTS 2025 yılı birim fiyat listesi Darphane tarafından 30 Nisan’a kadar KDV dahil 2.791,65 TL yerine indirimli şekilde 2.172 TL olarak belirlendi. Bu tutar, montaj hizmetini de kapsıyor. Resmi olarak belirlenen tarihler kapsamında, iş yerinde kullanılan ya da kiralanan araçlar için TTB taktırılması son tarih 30 Nisan 2025 olarak açıklanmıştı. Trafiğe yeni kaydedilecek sıfır araçlar için zorunluluk ise kaldırıldı.” şeklinde konuştu.

UTTS nedir?

UTTS yani Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi, akaryakıt piyasasında rekabet eşitliğini sağlamak ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele etmeyi amaçlıyor. Akaryakıt satış işlemlerinde, pompalarına bağlı pompa yazar kasa cihazlarına taşıt plaka bilgilerini otomatik olarak aktaran bir sistem olarak öne çıkıyor.

Resmi Gazete’de yayınlanan UTTS tebliğine göre 30.04.2025 tarihine kadar ticari araç sahiplerinin araçlarına Taşıt Tanıma Birimi (TTB) montajı yaptırmak zorunda. Aksi durumda bu tarihten itibaren akaryakıt alımlarını gider gösterebilmesi mümkün olmayacak.

UTTS nasıl çalışacak?

Taşıtların yakıt depo girişlerine TTB takılır. Yakıt dolum işlemi sırasında, TTB’den plaka bilgisi diğer UTTS donanımları aracılığıyla otomatik olarak pompa ödeme kaydedici cihaza iletilir. UTTS mükellefleri ve paydaşları, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi’ne kaydolurlar. Taşıt sahipleri ve akaryakıt istasyonu işletmecileri, UTTS donanımlarına ilişkin montaj taleplerini UTTS platformu üzerinden Darphane’ye bildirirler. Darphane tarafından yetkilendirilen Yetkili Montaj Firmaları, temin ettikleri UTTS donanımlarını taşıtlara ve akaryakıt istasyonlarına monte ederler.