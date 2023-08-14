Merkez Bankası Haziran ve Temmuz’da yaptığı 9 puanlık faiz artışlarıyla birlikte politika faizini yüzde 17,5'e yükseltirken, 2 Haziran haftasında yüzde 40,14 seviyesinde bulunan ihtiyaç kredi faizleri 4 Ağustos itibarıyla yüzde 47,72'ye çıktı.

KONUT KREDİ FAİZİ 17 PUAN BİRDEN YÜKSELDİ

Ekonomi Gazetesi'nin aktardığına göre, taşıt kredi faizi 4 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 2.5 puan gerilese de 2 Haziran haftasına göre 5.7 puan yükseldi. Taşıt kredi faizleri yüzde 36,64'e geldi. En dikkat çekici artış ise konut kredisi faizlerinde oldu. Konut kredi faizleri 2 Haziran'da yüzde 18,05 iken 4 Ağustos itibariyle yüzde 35,1'e kadar çıktı. Böylece 9 haftada konut kredi faizleri 17.05 puan birden arttı. 4 Ağustos haftasında konut kredi faizi bir önceki haftaya göre ise 1.11 puan yükseldi.

MEVDUAT FAİZLERİ DÜŞÜŞTE

Aynı dönemde en çok tercih edilen 3 aya kadar vadeli TL mevduat faizleri ise aksi yönde hareket etti. 2 Haziran haftasında Merkez Bankası ortalama verilerine göre yüzde 37,39 seviyesinde bulunan 3 aya kadar vadeli TL mevduat faizleri 4 Ağustos itibariyle yüzde 27,77'ye indi. Yani 9.6 puanlık bir düşüş yaşandı.