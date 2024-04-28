1988 yılında kurulan Koton, hazır giyim perakende sektöründe, kadın, erkek, çocuk, kategorilerinde ‘one stop shop’ olarak tek noktada tüm giyim ihtiyaçlarını karşılayan koleksiyonlar tasarlıyor ve satışını gerçekleştiriyor. Trend tasarımları özel koleksiyon iş birlikleri ve projelerle müşterilerine ulaştıran Koton, son 11 yılda 10 kez en beğenilen kadın markası seçildi*. Merkezi İstanbul’da bulunan Koton, 7.900’ü aşan personeliyle global ve kurumsal bir anlayışla faaliyetlerini sürdürüyor.

Koton markasıyla 70 ülkede satış

Koton şimdi, kurumsal ve finansal yapısını daha da güçlendirme ve yatırımlarını büyütme hedefiyle halka açılıyor. Halka arza ilişkin onaylı izahname Koton’un kurumsal.koton.com.tr adresinde, konsorsiyum lideri İş Yatırım Menkul Değerlerin www.isyatirim.com.tr ve konsorsiyum eş lideri Ak Yatırım Menkul Değerlerin www.akyatirim.com.tr adresli internet sitelerinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (kap.org.tr) yayımlandı.

Yurt içi ve yurt dışı faaliyetleriyle konsolide cirosunu 2023 yılsonu itibarıyla yaklaşık 17,2 milyar TL seviyesine taşıyan, franchise mağazalar da dâhil olmak üzere 437 mağazası ve online ticaret ile ürünlerinin 70 ülkeye satışını gerçekleştiren Koton, özgün ve verimli çalışma modeli sayesinde 31 Aralık 2023 itibarıyla brüt kâr marjını %52,0, FAVÖK marjını ise %26,6 düzeyinde gerçekleştirildi.

Halka arzda mevcut ortaklardan Yılmaz ailesi ile Nemo Apparel B.V’in sahip olduğu mevcut paylar ve sermaye artırımı yoluyla çıkarılacak yeni paylar olmak üzere toplam 136.600.000 adet B grubu pay satışa sunulacak. Buna göre şirketin halka açıklık oranının %16,5 olması planlanıyor. Halka arzdan elde edilecek gelirin %30-40’ı yurt içi ve yurt dışı mağaza açılışları ve yenilemeleri, depo otomasyon yatırımları ile bilgi teknolojileri yatırımları, %60-70’i büyüme amaçlı ürün alımlarına yönelik işletme sermayesi finansmanı için değerlendirilecek. Kâr dağıtım politikası çerçevesinde, dağıtılabilir net dönem kârının en az %20’sinin pay sahiplerine dağıtılması hedefleniyor.

HALKA ARZIN KÜNYESİ

Halka arz öncesi sermaye: 795.500.000 TL

Sermaye artırımı: 34.150.000 TL

Halka arz sonrası sermaye: 829.650.000 TL

Halka Arz Satışa Sunulan Pay Adedi: 136.600.000 adet B grubu pay

Birim pay fiyatı: 30,50 TL**

Halka Arz Büyüklüğü (Tüm Payların Satılması Durumunda): 4.166.300.000 TL

Halka açıklık oranı (Tüm Payların Satılması Durumunda): %16,5

Konsorsiyum Lideri: İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Konsorsiyum Eş Lideri: Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.